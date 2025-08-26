Manuel Turizo revela detalles del incidente con Becky G

La pasada gala de entrega de los AMA's 2025 dejó momentos para el recuerdo además de las entregas de premios, como la actuación entre Manuel Turizo y Becky G.
Los famosos subieron al escenario para interpretar a dúo su tema "Qué haces", en la que el cantante experimentó un incómodo momento debido a sus ceñidos pantalones.
El vídeo de la actuación se ha convertido en uno de los más virales debido al sospechoso bulto que se puede apreciar en el pantalón de Manuel Turizo, que incluso parece querer tapar en algún momento mientras le enfoca la cámara.
Una circunstancia que, a pesar de todo, no impidió que ambos artistas llevasen a cabo su espectáculo, con una puesta en escena en la que no faltaron las risas y las confidencias, quien sabe si precisamente por ello.
Durante una reciente entrevista para Despierta América, sin pena alguna Manuel Turizo habló del incidente íntimo y a modo de broma dijo que a la próxima usará pantalones más flojos.
"Ya brother, ya habrá que coger pantaloncitos más grandes ... son cosas que pasan hermano, todo bien. Saludos a toda la gente que estuvo bien pendiente, son bien morbosos verdad", dijo entre risas.
¿Hay romance?
Cuando Manuel Turizo y Becky G subieron al escenario de los American Music Awards 2025 para interpretar "Qué Haces", el ambiente cambió por completo.
Con una puesta en escena íntima, miradas intensas y una coreografía cargada de sensualidad, la dupla provocó suspiros, memes y una verdadera avalancha de comentarios en redes sociales. Pero tras bambalinas, ¿cómo se vivió ese momento? ¿Y qué opina la novia de Turizo de semejante química?
@mahl.6
En entrevista exclusiva con Us Weekly en Español, Manuel Turizo, de 25 años, dejó claro que su corazón tiene dueña y que no hay cabida para los celos, aunque millones hayan visto lo contrario.
"Fue brutal. La gente se lo disfrutó muchísimo. Estábamos lanzando la canción y fue la primera vez que la cantábamos juntos en vivo. ¡Sensual, sensual, mejor dicho!", contó entre risas el colombiano.
Los fans no tardaron en especular sobre si entre ellos había algo más que música. "Es que se les nota todo", decían algunos usuarios en redes. Pero Turizo lo tiene claro: no hay nada que su pareja, Juana (Joselina Sorza), no entienda.
"Ella sabe cuál es su posición. Ella sabe que es mi reina", afirmó contundente cuando se le preguntó si su novia se puso celosa después del show.