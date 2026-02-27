Cazzu Debuta en el Cine Amid Controversias con Nodal y Rauw

Cazzu continúa ampliando su carrera artística más allá de la música. La trapera argentina debuta oficialmente como actriz con la película Risa y la cabina del viento, cuyo primer tráiler ya fue revelado en redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores.
El lanzamiento del adelanto llega en un momento clave para Julieta Cazzuchelli —su nombre real—, quien atraviesa uno de los periodos más intensos de su vida pública: éxito profesional, gira internacional y una reciente controversia mediática que la colocó en el centro de la conversación digital.
Un salto al cine con respaldo internacional
La cinta está dirigida por Juan Cabral y ya obtuvo el reconocimiento como Mejor largometraje en la edición 40 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un galardón que elevó las expectativas antes de su estreno comercial.
Risa y la cabina del viento narra la historia de una niña de 10 años que pierde a su padre en un incendio. Tras la tragedia, descubre que puede comunicarse con los muertos a través de una cabina telefónica fuera de servicio. Sin embargo, para volver a escuchar la voz de su papá, debe ayudar a otras almas a resolver asuntos pendientes.
En esta historia cargada de elementos emocionales y fantásticos, Cazzu interpreta a Sara, un personaje que acompaña a la pequeña protagonista en su recorrido. Comparte créditos con reconocidos actores argentinos como Diego Peretti, Joaquín Furriel, Elena Romero y Silvina Sabater. Además, la banda Babasónicos forma parte de la banda sonora.
La película será proyectada durante La Fiesta del Cine 2026 y se espera que llegue a plataformas de streaming, incluida Netflix, más adelante este año.
¿Qué dijo Cazzu sobre su debut?
Durante la gira promocional del filme, Cazzu habló abiertamente sobre el reto que implicó actuar por primera vez. Confesó que durante mucho tiempo sintió vergüenza ante la idea de incursionar en la actuación.
"La verdad que siempre me había dado mucha vergüenza actuar. No me sentía cien por ciento preparada, pero la propuesta de Juan fue perfecta desde el lugar en que la hizo y de la manera en la que se me presentó. Juan buscaba a alguien que veía en algún lugar de mí. Sara vivía adentro de mí. Fue una oportunidad increíble", expresó.
Su transición al cine representa una evolución artística que muchos de sus seguidores ya anticipaban, considerando la fuerza narrativa y visual que ha caracterizado sus proyectos musicales.
Éxito musical y polémica mediática
El estreno del tráiler ocurre en medio del arrollador éxito de su gira Latinaje, con la que ha sumado fechas en México y otros países de América Latina. Sin embargo, su nombre también ha sido tendencia recientemente por la polémica desatada tras la canción Rosita, en la que Rauw Alejandro colabora con Tainy y Jhayco.
Una de las barras del tema menciona a Christian Nodal, expareja de Cazzu y padre de su hija Inti, lo que detonó una fuerte reacción de la cantante argentina. A través de sus redes, Cazzu criticó lo que describió como falta de empatía en la industria musical y habló de lo que llamó "Crónica de un abandono", frase que generó interpretaciones sobre su relación pasada.
Posteriormente, Rauw Alejandro aclaró públicamente que no escribió la línea en cuestión y aseguró que considera a Cazzu una amiga, intentando frenar la controversia. Nodal también respondió con declaraciones sobre el proceso legal que enfrenta con la cantante por temas relacionados con su hija.
Lejos de frenar su carrera, la polémica parece haber coincidido con un momento de expansión profesional para la artista.
Una nueva etapa para "La Nena Trampa"
Desde sus inicios en el trap hasta convertirse en una de las voces femeninas más influyentes del género urbano latino, Cazzu ha demostrado versatilidad. Su incursión en el cine confirma su intención de diversificar su carrera y consolidarse como una figura integral del entretenimiento.
Risa y la cabina del viento no solo representa su debut actoral, sino también una apuesta por historias con carga emocional y profundidad narrativa, alejadas del personaje fuerte y desafiante que suele proyectar en su música.