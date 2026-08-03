Valeria Márquez y su presunto asesino Francisco Álvarez

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a Iván Martín "N", identificado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer y modelo, Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.
En un comunicado, la dependencia informó que la captura se llevó a cabo el sábado 1 agosto mediante un operativo desplegado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
Según las autoridades, el detenido tuvo una posible participación previa, durante y posterior al ataque en contra de la creadora de contenido.
Las autoridades mexicanas señalaron que el hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el 'R1', le habría pedido a su papá que cometieran el asesinato de su pareja sentimental, Valeria Márquez, pues le molestaba los regalos que ella recibía de sus seguidores.
Tras una persecución seguida de un tiroteo en el municipio de Atotonilco El Alto, en Jalisco, fuerzas federales detuvieron a Álvarez Ayala, sospechoso de ser el autor intelectual del homicidio de el ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido hace ocho meses.
Álvarez Ayala es identificado por las autoridades mexicanas como el presunto líder de 'Los Rs', una célula violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró que las investigaciones por los asesinatos de Manzo y Valeria Márquez no están vinculadas, pero con la detención se encontraron indicios para dar con la persona que tiene que ver con el homicidio de la influencer, Francisco Álvarez, el hijo de 'R1', quien es buscado por las autoridades.
Tenían una relación
Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en su estética de la colonia Real del Carmen Grand, en Zapopan, mientras hacía una transmisión en TikTok.
Un falso repartidor se le acercó y preguntó por ella para luego dispararle a quemarropa. En la red social, la joven compartía algunos detalles de su vida y negocio.
Durante la conferencia de prensa que García Harfuch realizó el pasado 31 de julio, reveló que Francisco ‘N’ habría amenazado previamente a Valeria Márquez y supuestamente solicitó a su padre que organizara el crimen.
Tras esta actualización, usuarios de redes recuperaron imágenes y publicaciones que circularon en TikTok después del crimen en 2025.
En una de ellas, aparece un joven vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata roja durante un evento social. El mensaje asegura que se trata de Francisco Álvarez, exnovio de Valeria.
Otras fotografías muestran supuestamente a Valeria Márquez junto él. Estas publicaciones cobraron relevancia tras la confirmación de García Harfuch sobre la relación sentimental entre la influencer y el hijo del "R1".