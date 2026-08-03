 Valeria Márquez y su presunto asesino Francisco Álvarez
Farándula

Filtran fotos de Valeria Márquez junto a su presunto asesino, Francisco Álvarez

La Fiscalía de Jalisco detuvo al coautor material del feminicidio, Iván Martín “N”, quien presuntamente fue contratado por “El R1”, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación, para cometer el crimen.

Compartir:
Valeria Márquez, Redes sociales
Valeria Márquez / FOTO: Redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a Iván Martín "N", identificado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer y modelo, Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.

En un comunicado, la dependencia informó que la captura se llevó a cabo el sábado 1 agosto mediante un operativo desplegado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Según las autoridades, el detenido tuvo una posible participación previa, durante y posterior al ataque en contra de la creadora de contenido.

Las autoridades mexicanas señalaron que el hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el 'R1', le habría pedido a su papá que cometieran el asesinato de su pareja sentimental, Valeria Márquez, pues le molestaba los regalos que ella recibía de sus seguidores.

Foto embed
autor crimen Valeria Márquez - Facebook

Tras una persecución seguida de un tiroteo en el municipio de Atotonilco El Alto, en Jalisco, fuerzas federales detuvieron a Álvarez Ayala, sospechoso de ser el autor intelectual del homicidio de el ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido hace ocho meses.

Álvarez Ayala es identificado por las autoridades mexicanas como el presunto líder de 'Los Rs', una célula violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró que las investigaciones por los asesinatos de Manzo y Valeria Márquez no están vinculadas, pero con la detención se encontraron indicios para dar con la persona que tiene que ver con el homicidio de la influencer, Francisco Álvarez, el hijo de 'R1', quien es buscado por las autoridades.

Tenían una relación

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en su estética de la colonia Real del Carmen Grand, en Zapopan, mientras hacía una transmisión en TikTok.

Un falso repartidor se le acercó y preguntó por ella para luego dispararle a quemarropa. En la red social, la joven compartía algunos detalles de su vida y negocio.

Foto embed
Valeria Márquez - Instagram

Durante la conferencia de prensa que García Harfuch realizó el pasado 31 de julio, reveló que Francisco ‘N’ habría amenazado previamente a Valeria Márquez y supuestamente solicitó a su padre que organizara el crimen.

Tras esta actualización, usuarios de redes recuperaron imágenes y publicaciones que circularon en TikTok después del crimen en 2025.

En una de ellas, aparece un joven vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata roja durante un evento social. El mensaje asegura que se trata de Francisco Álvarez, exnovio de Valeria.

Otras fotografías muestran supuestamente a Valeria Márquez junto él. Estas publicaciones cobraron relevancia tras la confirmación de García Harfuch sobre la relación sentimental entre la influencer y el hijo del "R1".

En Portada

Varios heridos tras volcar bus en Quichét
Nacionales

Varios heridos tras volcar bus en Quiché

07:28 AM, Ago 03
Motorista fallece en accidente en calzada Rooseveltt
Nacionales

Motorista fallece en accidente en calzada Roosevelt

06:28 AM, Ago 03
Video capta brutal choque entre motoristas en Santa Lucía Cotzumalguapat
Nacionales

Video capta brutal choque entre motoristas en Santa Lucía Cotzumalguapa

07:36 AM, Ago 03
Vinícius se incorpora a la pretemporada del Real Madrid con su futuro aún en el airet
Deportes

Vinícius se incorpora a la pretemporada del Real Madrid con su futuro aún en el aire

07:16 AM, Ago 03
La UEFA considera llevar a la FIFA a los tribunalest
Deportes

La UEFA considera llevar a la FIFA a los tribunales

07:44 AM, Ago 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar