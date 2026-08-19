 Video del lugar donde encontraron a Hayden Panettiere
Farándula

Filtran video del lugar donde fue hallada sin vida Hayden Panettiere

La repentina muerte de la actriz, hallada inconsciente el 16 de agosto en un lujoso departamento de Carolina del Sur, sigue generando inquietud entre sus seguidores.

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Hayden Panettiere, Facebook
Hayden Panettiere / FOTO: Facebook
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La misteriosa muerte de Hayden Panettiere continúa generando interrogantes y conmoción en el ámbito público.

Recientemente, un video que muestra el lugar exacto donde fue hallada sin vida se ha filtrado y viralizado en redes sociales, ofreciendo un vistazo a la escena de los hechos mientras las autoridades profundizan en la investigación para esclarecer las circunstancias de su deceso.

Los primeros reportes indicaron que elementos de la policía y equipos de emergencia respondieron a una llamada de auxilio el domingo 16 de agosto, aproximadamente a la 1:51 de la tarde.

El incidente ocurrió en un edificio de apartamentos ubicado en Greenville, Carolina del Sur. Allí, las autoridades confirmaron que la persona encontrada inconsciente era Hayden Panettiere, una noticia que rápidamente se difundió y consternó a sus seguidores.

Según información difundida por People, la llamada al 911 fue realizada por una amiga de la actriz. Sin embargo, TMZ precisó que la policía solo la identificó como una "conocida" de Hayden Panettiere, manteniendo en reserva su identidad.

Este detalle añade una capa más de misterio a un caso que, desde su inicio, ha estado rodeado de especulaciones y poca claridad oficial.

Así luce el lugar del hallazgo de Hayden Panettiere

El video que circula ampliamente en plataformas digitales muestra el complejo de apartamentos donde la actriz fue encontrada.

@famososunivision

Hayden Panettiere fue encontrada “inconsciente” en un complejo de lujosos apartamentos en Greenville, Carolina del Sur: así luce el lujoso sitio donde la hallaron sin vida  HaydenPanettiere lujoso complejo apartamentos Greenville fallece lujo money actriz QEPD Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora

♬ Storytelling - Adriel

Se trata de una zona de alto valor, caracterizada por lujosos departamentos, lo que ha generado preguntas sobre la razón por la cual Hayden Panettiere se encontraba en dicho domicilio. La comunidad, por su parte, ha acudido al lugar para rendir homenaje a la intérprete, dejando veladoras, arreglos florales y otros detalles conmemorativos.

La presencia policial en el sitio es constante, lo que subraya la seriedad y la continuidad de las pesquisas.

Las imágenes del video, que se han vuelto virales, permiten observar el entorno de este complejo residencial, que ahora es el epicentro de una investigación que busca desentrañar los motivos y la forma en que Hayden Panettiere perdió la vida.

El portal TMZ difundió un comunicado con los resultados preliminares de la autopsia practicada a Hayden Panettiere.

De acuerdo con este informe, el examen inicial no detectó señales de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte.

Asimismo, las autoridades no han encontrado elementos que sugieran un posible homicidio, lo que descarta, por el momento, una agresión externa como causa principal.

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