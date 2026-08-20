 Abelito revela que su novia fue atacada por un perro
Farándula

Abelito preocupa al revelar que su novia fue atacada por un perro y tuvo que ser operada

Abelito preocupó a sus seguidores al aparecer desde un hospital y revelar que su novia tuvo que ser operada tras el ataque de un perro. ¿Qué pasó?

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Abelito, Redes sociales
Abelito / FOTO: Redes sociales
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Abelito, uno de los rostros que ganó mayor popularidad tras su paso por La Casa de los Famosos México, causó preocupación entre sus seguidores este jueves 20 de agosto al revelar que su novia, Aranza Salazar, tuvo que ser sometida a una cirugía después de ser atacada por un perro.

El creador de contenido utilizó sus historias de Instagram para contar lo sucedido mientras permanecía en el hospital acompañando a su pareja. De acuerdo con su relato, el procedimiento quirúrgico tendría una duración aproximada de una hora y media.

Horas después llevó tranquilidad a quienes estaban pendientes de la salud de la joven al publicar una actualización en la que confirmó que la intervención había terminado favorablemente.

"Todo salió bien gracias a Dios", escribió Abelito en sus redes sociales.

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Abelito - Captura de pantalla

Hasta el momento, ni Abelito ni Aranza han detallado públicamente la gravedad o ubicación exacta de las lesiones que sufrió la joven, por lo que no se conoce qué tipo de intervención quirúrgica le practicaron.

Abelito asegura que no era la primera agresión del perro

Uno de los detalles que más llamó la atención del relato del influencer fue que, según aseguró, esta no sería la primera ocasión en que el mismo perro agrede a su pareja.

Abelito explicó que anteriormente ya se había registrado un incidente con el animal, aunque esta vez las consecuencias fueron mayores y Aranza necesitó atención médica y posteriormente una cirugía.

El creador de contenido evitó responsabilizar directamente al perro y dirigió sus cuestionamientos hacia la persona encargada de cuidarlo. Según explicó, considera que el comportamiento de un animal también está relacionado con las condiciones y atención que recibe de sus responsables.

Por el momento, no se han difundido públicamente mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque ni sobre el lugar donde se encontraba Aranza cuando fue agredida.

Tampoco se ha informado si se presentó alguna denuncia o si las autoridades intervinieron después del incidente.

¿Quién es Aranza Salazar, la novia de Abelito?

Aranza Salazar ha mantenido un perfil mucho más discreto que su famoso novio. La pareja se conoció en 2022 cuando ambos estudiaban en la universidad y, antes de iniciar una relación sentimental, mantuvieron una amistad durante varios meses.

La joven se hizo más conocida entre los seguidores del influencer durante la participación de Abelito en La Casa de los Famosos México, etapa en la que él habló en diferentes oportunidades sobre su relación.

Tras finalizar el reality, ambos continuaron juntos y Abelito ha compartido algunos momentos de su relación en redes sociales. Incluso recientemente habló sobre cómo han enfrentado los celos y otros desafíos derivados de la exposición pública que alcanzó después del programa.

En julio, el influencer también generó especulaciones al asegurar ante los medios que habría un "nuevo integrante" en su familia junto a Aranza, aunque en ese momento evitó explicar si se refería a una mascota, un proyecto en común o alguna otra novedad.

Abelito y su salto a la televisión

Abel Sáenz, conocido en redes sociales como Abelito, comenzó a ganar seguidores en TikTok durante la pandemia y posteriormente dio un importante salto de popularidad al participar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

Durante el reality se convirtió en uno de los participantes más queridos por parte de la audiencia y consiguió avanzar hasta la final de la competencia.

Su exposición en televisión también abrió nuevas oportunidades profesionales. En 2026 se incorporó a la cuarta temporada de El príncipe del barrio y ha desarrollado otros proyectos relacionados con televisión, teatro y entretenimiento.

Ahora, sin embargo, la atención del influencer está centrada en la recuperación de Aranza. Aunque todavía no ha revelado detalles sobre las heridas que sufrió, su mensaje posterior a la operación confirmó que el procedimiento salió bien y llevó tranquilidad a sus seguidores.

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