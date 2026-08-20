 Antes de Farmear Aura: Batallas de Tecktonik Explicadas
Farándula

Antes de farmear aura hubo Tecktonik ¿De qué trataban estas batallas?

¿Crees que “farmear aura” es algo nuevo? Antes de esta tendencia, el Tecktonik ya ponía a los jóvenes frente a frente en peculiares batallas. Así eran estos duelos que marcaron a toda una generación.

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Farmear aura y Tecktonik, Redes sociales
Farmear aura y Tecktonik / FOTO: Redes sociales
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Las llamadas batallas de "farmear aura" se han convertido en una de las tendencias virales de 2026. Jóvenes se reúnen en espacios públicos y, frente a frente, utilizan poses, caminatas, bailes, gestos y referencias de internet para demostrar quién tiene más carisma o "aura", mientras los asistentes reaccionan con gritos y aplausos.

Sin embargo, para quienes fueron adolescentes durante los primeros años de las redes sociales, las imágenes pueden resultar curiosamente familiares.

Mucho antes de TikTok y de que alguien hablara de sumar "+1,000 de aura", otra tendencia reunió a jóvenes alrededor de círculos improvisados para observar cómo dos participantes intentaban superar al contrario: el Tecktonik.

La comparación ha provocado una ola de nostalgia en redes sociales. Aunque las dos tendencias pertenecen a épocas y contextos diferentes, comparten algunos elementos: jóvenes reunidos alrededor de competidores, la búsqueda de reconocimiento del público y, sobre todo, videos que ayudan a convertir una práctica juvenil en un fenómeno viral.

¿Qué era el Tecktonik?

Aunque popularmente se conoce como Tecktonik al estilo de baile, su historia es un poco más compleja.

La danza electro surgió en clubes de París y sus alrededores durante los primeros años de la década del 2000. Uno de los espacios fundamentales fue la discoteca Metropolis, en Rungis, donde se organizaron las fiestas conocidas como "Tecktonik Killer".

Precisamente, Tecktonik era originalmente el nombre asociado a aquellas fiestas y posteriormente se convirtió en una marca registrada. Con el enorme éxito del movimiento, el público terminó utilizando el término para identificar también al baile electro que se practicaba en esos encuentros.

La estética era difícil de confundir. Movimientos rápidos de brazos, figuras alrededor de la cabeza y el cuerpo, giros de muñecas y un constante juego de piernas formaban parte de las coreografías.

Todo ocurría principalmente al ritmo del electro house, hardstyle y otros sonidos electrónicos. El baile incorporó influencias de distintas disciplinas y estilos urbanos, entre ellos el voguing, el hip-hop y otros movimientos de club.

Así eran las batallas de Tecktonik

Pero el Tecktonik no se quedó únicamente en las discotecas. Conforme ganó popularidad, los jóvenes comenzaron a organizar encuentros y batallas.

Dos bailarines podían colocarse frente a frente mientras los demás formaban un círculo alrededor. Cada participante tenía la oportunidad de demostrar sus movimientos, coordinación, velocidad, creatividad y estilo.

El objetivo era superar visualmente al rival y conseguir la aprobación de quienes observaban.

La cultura de las batallas de danza electro tiene sus antecedentes precisamente en las fiestas de Metropolis, donde llegó a instalarse un espacio de enfrentamiento en medio de la pista. Posteriormente aparecieron competencias más organizadas, como Vertifight, inspiradas en el formato de las batallas de hip-hop.

En las calles, sin embargo, muchos de estos encuentros eran mucho más espontáneos. Jóvenes se reunían para bailar y grabar sus movimientos, mientras otros decidían con sus reacciones quién había conseguido la presentación más impresionante.

Internet convirtió el baile en un fenómeno

Aquí aparece otra similitud importante con "farmear aura": internet.

El Tecktonik pertenece a una generación anterior a TikTok e Instagram, pero aprovechó las herramientas digitales disponibles en ese momento para cruzar las fronteras francesas.

Los videos publicados en plataformas como YouTube y Dailymotion fueron determinantes para que los jóvenes pudieran observar los movimientos, imitarlos y después grabar sus propias versiones. En 2007, la presencia de la danza en la Techno Parade de París contribuyó todavía más a su exposición pública.

Uno de los casos más representativos fue el del bailarín conocido como Jey Jey, cuyo video grabado bailando en un garaje acumuló millones de reproducciones en aquella época.

Es decir, mucho antes de los videos verticales de pocos segundos, los jóvenes ya utilizaban internet para aprender pasos, mostrar habilidades y obtener reconocimiento.

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