Busy Philipps fue operada de un tumor cerebral

La actriz Busy Philipps sorprendió a sus seguidores al revelar que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida luego de ser diagnosticada con un tumor cerebral. La artista, conocida por sus participaciones en "Y dónde están las rubias" y "Dawson’s Creek", contó detalles de su estado de salud y las cirugías a las que tuvo que someterse.
Philipps, de 47 años, explicó que el diagnóstico llegó a comienzos de 2026, pese a que no presentaba síntomas que hicieran sospechar que tenía una lesión cerebral. La actriz decidió realizarse una resonancia magnética de cuerpo completo y el estudio detectó una masa de 2.6 centímetros en el lóbulo frontal.
Los médicos determinaron que se trataba de un oligodendroglioma de grado 2, un tipo poco frecuente de tumor cerebral que puede crecer lentamente. Según los especialistas consultados por PEOPLE, su detección temprana fue determinante para que pudiera recibir tratamiento de manera oportuna.
La noticia llegó en un momento especialmente complicado para Philipps, pues el estudio coincidió con la muerte de su amigo y antiguo compañero de "Dawson’s Creek", James Van Der Beek. En medio del duelo, la actriz consideró cancelar el examen, pero finalmente decidió realizarlo.
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La primera intervención ocurrió el 2 de marzo y tuvo una duración aproximada de cinco horas. Los médicos lograron retirar completamente el tumor, lo que permitió que Philipps iniciara rápidamente su recuperación. Sin embargo, semanas después enfrentó una nueva complicación. Mientras se encontraba trabajando, una dermatóloga observó que la cicatriz de la operación presentaba signos de infección.
Los médicos confirmaron que se trataba de una infección por estafilococo, por lo que fue necesario realizar una segunda cirugía para limpiar la zona y retirar pequeños elementos de titanio colocados durante la primera intervención.
"Estoy agradecida de estar viva", expresó la actriz al hablar sobre los últimos meses, que describió como uno de los periodos más extraños de su vida. A pesar de las dificultades, el panorama para la actriz es alentador.