 Fallece Peter Cullen, icónica voz de Optimus Prime en Transformers
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Muere Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”

El actor canadiense, quien dio vida al líder Autobot por cuatro décadas, falleció a los 85 años, según lo dio a conocer su familia.

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Peter Cullen, Facebook
Peter Cullen / FOTO: Facebook
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Peter Cullen, el legendario actor de doblaje canadiense que dio vida a Optimus Prime durante cuatro décadas, falleció a los 85 años en su casa de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por su agente, Kevin Motley, quien detalló que Cullen se despidió de este mundo en paz. A través de un comunicado, sus allegados expresaron que estuvo "rodeado de su amorosa familia y en el corazón de sus muchos amigos y seguidores de todo el mundo".

Su familia también hizo un emotivo llamado a los fans para honrar su memoria: "Honren su legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y recuerden siempre: ‘sé lo suficientemente fuerte para ser gentil’".

Nacido en Montreal el 28 de julio de 1941, Peter Cullen fue el menor de cuatro hermanos. Se formó en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá, formando parte de su primera promoción en 1963, y desarrolló sus primeros pasos profesionales en el Teatro Crest de Toronto antes de mudarse a Hollywood.

Sus inicios en los medios incluyeron trabajos como locutor y actor en vivo, destacando como anunciador en The Sonny & Cher Comedy Hour en los años setenta.

Pronto se inclinó definitivamente al doblaje, donde encontró su verdadero reconocimiento. Más allá del universo Transformers, fue la voz de Eeyore en las producciones de Disney inspiradas en Winnie the Pooh desde 1988, personaje que describió como su favorito después de Optimus Prime.

También dio voz a Monterey Jack en Chip ‘n Dale: Rescue Rangers, al villano K.A.R.R. en Knight Rider y a King Kong en la versión de 1976. Realizó los sonidos del monstruo en Depredador, aunque no fue acreditado.

El Líder de los Autobots: Un Personaje Inmortal

Fue en 1984 cuando su distintiva voz de barítono lo catapultó a la fama mundial al obtener el papel de Optimus Prime en la serie animada The Transformers.

Peter Cullen reveló que la voz de Optimus Prime estuvo inspirada en su hermano mayor, Larry Cullen, un veterano de los Marines que sirvió en Vietnam entre 1965 y 1968.

"Hay una calma en Optimus Prime, y también una gentileza, fuerza, honor y dignidad que son sinónimas de los Marines", declaró en una entrevista, destacando la profunda conexión personal con el personaje.

La trascendencia de Optimus Prime en la voz de Peter Cullen fue tal que su muerte en la película The Transformers: The Movie de 1986 generó una reacción tan intensa del público que los productores se vieron obligados a revertir la decisión.

Así, Peter Cullen retomó el papel en el especial directo a video The Transformers: The Return of Optimus Prime en 1987 y, desde entonces, nunca más abandonó al personaje.

Incluso cuando el director Michael Bay relanzó la franquicia con la película de acción real Transformers en 2007, protagonizada por Shia LaBeouf, y se consideró inicialmente a Liam Neeson para el rol, los productores insistieron en el regreso de Cullen.

Su voz era simplemente irremplazable. La película fue un éxito rotundo, recaudando 709,7 millones de dólares globalmente. Cullen continuó prestando su voz a Optimus Prime en las secuelas:

  • Transformers: la venganza de los caídos (2009)
  • Transformers: El lado oscuro de la Luna (2011)
  • Transformers: La era de la extinción (2014)
  • Transformers: el último caballero (2017)
  • Bumblebee (2018)
  • Transformers: el despertar de las bestias (2023)

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