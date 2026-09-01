Policías Federales que Atraparon a El Chapo: Su Destino

La captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016 fue uno de los operativos más importantes contra el narcotráfico en México, pero ¿qué ocurrió después con los policías que lograron detenerlo? El destino de los dos agentes federales que participaron directamente en la captura de El Chapo Guzmán volvió a generar interés tras el estreno de la película La captura en Netflix, producción que recrea el operativo ocurrido el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.
De acuerdo con información difundida por el periodista Héctor de Mauleón, los policías enfrentaron una situación de enorme riesgo durante la detención del líder del Cártel de Sinaloa. Los agentes incluso tuvieron que evitar comunicarse por radio, debido al temor de que las frecuencias estuvieran intervenidas por integrantes del crimen organizado.
Después de entregar a Guzmán a las autoridades, los dos policías recibieron un reconocimiento interno por su actuación durante el operativo. Sin embargo, debido al peligro que representaba haber participado en la captura de uno de los narcotraficantes más poderosos de México, fueron enviados al extranjero como agregados en embajadas.
La medida tenía como objetivo protegerlos de posibles represalias del crimen organizado. Durante varios años permanecieron fuera de México, alejados de las zonas donde podían convertirse en blanco de amenazas.
Más de la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán
Sin embargo, su situación cambió posteriormente. Con el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Policía Federal desapareció y comenzó la transformación de las instituciones de seguridad que derivó en la creación de la Guardia Nacional. Según De Mauleón, los agentes fueron regresados a México y quedaron sin el mismo nivel de protección que habían recibido después de capturar a El Chapo.
El periodista describió la situación como un abandono institucional, al señalar que los policías que cumplieron con su deber terminaron expuestos después de los cambios dentro de las corporaciones de seguridad.
El 8 de enero de 2016, después de permanecer prófugo durante varios meses tras escapar del penal del Altiplano, El Chapo Guzmán fue localizado en Los Mochis.