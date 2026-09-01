 Próximo eclipse visible en Guatemala: fechas y detalles
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¿Cuándo es el siguiente eclipse que podrá verse en Guatemala?

Tras el reciente eclipse lunar, muchos se preguntan cuándo volverán a mirar un fenómeno astronómico desde Guatemala.

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Eclipse, Eclipse
Eclipse / FOTO: Eclipse
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Para los amantes de la astronomía ya pueden marcar una nueva fecha en el calendario del otro año.  Después del eclipse lunar parcial que pudo observarse en Guatemala el pasado 27 de agosto de 2026, surge una pregunta: ¿cuándo es el siguiente eclipse y se podrá ver desde Guatemala?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el próximo eclipse del calendario astronómico ocurrirá el 6 de febrero de 2027 y será un eclipse solar anular.  Este fenómeno podrá observarse principalmente en regiones de Sudamérica y África, mientras que otras zonas experimentarán un eclipse solar parcial. Guatemala no estará dentro de las regiones donde podrá observarse.

Aunque el eclipse solar de febrero no podrá verse desde Guatemala, los habitantes del país tendrán otra oportunidad apenas unas semanas después. El siguiente fenómeno que aparece en el calendario de eclipses visibles desde Guatemala será un eclipse lunar penumbral, previsto para el 20 y 21 de febrero de 2027, dependiendo de la zona horaria.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna atraviesa la zona más externa de la sombra de la Tierra, conocida como penumbra. Sin embargo, a diferencia del eclipse lunar parcial de agosto de 2026, este fenómeno será mucho más discreto.

Más del próximo eclipse

Durante un eclipse penumbral, la Luna no queda cubierta por la parte más oscura de la sombra terrestre, por lo que el cambio en su apariencia puede ser difícil de distinguir a simple vista. Cabe destacar que, los guatemaltecos tendrán que esperar un poco más para observar un eclipse solar.

El calendario astronómico señala que el 26 de enero de 2028 habrá un eclipse solar anular cuya visibilidad abarcará distintas regiones del continente americano, aunque desde Guatemala se observaría de manera parcial y no como el característico "anillo de fuego".

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El eclipse solar que sí será visible desde Guatemala como parcial llegará el 14 de enero de 2029, de acuerdo con los cálculos astronómicos disponibles. Por ahora, la próxima cita para quienes quieran observar un eclipse desde Guatemala será febrero de 2027, cuando la Luna vuelva a convertirse en protagonista del cielo nocturno.

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