 Adria Arjona y Jason Momoa protagonizan 'Copperhead'
Farándula

Adria Arjona y Jason Momoa compartirán juntos en la cinta “Copperhead”

La popularidad de Arjona ha aumentado drásticamente últimamente gracias a su papel protagónico en Endor y ahora se unirá a su famoso novio en esta cinta de crimen.

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Jason Momoa Adria Arjona, Instagram
Jason Momoa Adria Arjona / FOTO: Instagram
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Jason Momoa, Adria Arjona, Tenoch Huerta y Kiefer Sutherland se han unido a Teller en Copperhead .

La película de crimen ambientada en el oeste de Texas cuenta con un guion de Chad Feehan y J. Todd Scott. A través de las redes se dio a conocer una breve sinopsis de la cinta.

"En "Copperhead", cuando una operación encubierta de narcotráfico desemboca en violencia, un detective veterano se ve obligado a formar equipo con un joven agente federal para desentrañar la conspiración dentro de su grupo de trabajo de élite".

Es evidente que Swab y Momoa están empezando a tener una relación. Momoa ya está vinculado a otra película de Swab, Hell's Angels , en la que interpreta al famoso motociclista forajido Sonny Barger.

La popularidad de Adria Arjona ha aumentado drásticamente últimamente gracias a su papel protagónico en Endor . Según algunos, también es la principal candidata para ser la Mujer Maravilla de James Gunn, posiblemente debutando en Man of Tomorrow . Esta semana se la puede ver repartiendo golpes en Onslaught de Adam Wingard .

Todavía no se han revelado detalles sobre los personajes que interpretarán Teller, Huerta, Sutherland. Por su parte, Adria Arjona y Jason, quienes son pareja en la vida real, también serán pareja en la película.

Brillante actuación

Aniquilación (Onslaught), la nueva película de acción y terror de Adam Wingard, ya comenzó a recibir sus primeras reacciones antes de llegar a los cines.

FOTOS. Adria Arjona sorprende al mostrar el antes y después de su preparación para Superman

La actriz revela su transformación física para encarnar un personaje en “Superman: Man of Tomorrow”, lo que añade expectativas a su papel en el universo DC.

La producción de A24 combina ciencia ficción, violencia y horror dentro de una historia protagonizada por Adria Arjona, quien interpreta a una madre que debe proteger a su familia de un grupo de supersoldados que escapó de una instalación militar secreta.  

"Adria Arjona interpreta a una francotiradora del ejército que vive en un parque de caravanas y trata de sacar adelante a su familia. Su vida cambia cuando un escuadrón de supersoldados genéticamente modificados escapa de una base militar secreta", revela la sinopsis.

Las opiniones publicadas hasta ahora van de positivas a mixtas. Una parte importante de los elogios se concentra en el ritmo, la acción y la manera en que Wingard recupera influencias del cine de género de los años 80.

La actuación de Adria Arjona es otro de los elementos que más aparecen entre las primeras opiniones. Blumenkranz aseguró que la actriz "demuestra una vez más que es una de las mejores actrices de la actualidad", mientras que Barry Hertz, de The Globe and Mail, resumió su impresión con una frase contundente: "ella lo es todo para todos".

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