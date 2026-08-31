 Adria Arjona: Impactante Antes y Después para Superman
Farándula

FOTOS. Adria Arjona sorprende al mostrar el antes y después de su preparación para Superman

La actriz revela su transformación física para encarnar un personaje en “Superman: Man of Tomorrow”, lo que añade expectativas a su papel en el universo DC.

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Adria Arjona, Instagram
Adria Arjona / FOTO: Instagram
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Adria Arjona ha generado una ola de expectación entre los seguidores del universo DC al insinuar un "tremendo cambio físico" para un personaje clave en la próxima producción "Superman: Man of Tomorrow".

Aunque los detalles específicos sobre su rol y la naturaleza de esta transformación se mantienen bajo estricto secreto, sus declaraciones han encendido las alarmas sobre la magnitud del compromiso que el elenco está asumiendo para esta esperada entrega.

Adria Arjona, conocida por sus papeles en producciones como "Morbius", "Andor" y "Hit Man", ha consolidado una carrera versátil en Hollywood, demostrando su capacidad para adaptarse a diversos géneros y personajes.

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Adria Arjona Andor - Instagram

Su incursión en el universo de Superman, especialmente en una fase tan crucial como la que se anticipa con "Man of Tomorrow", la posiciona en el centro de atención. 

Oficialmente no se ha confirmado, pero cuando el pasado abril se habló de que participó en un casting junto a otras actrices, se dijo que Adria Arjona asumiría el rol de Maxima.

Esta sexy antiheroína apareció por primera vez en Action Comics número 645, en 1990, creada por el guionista Roger Stern y el dibujante George Pérez.

Es la reina guerrera del planeta Almerac, y su misión al llegar a la Tierra es encontrar a un compañero adecuado para procrear. Su mirada, rápida y letal, se fija en Superman. Dependiendo de los diferentes números del comic, ha sido antagonista, aliada o una pretendiente más o menos rechazada del Hombre de Acero.  

Intensa preparación

El esfuerzo físico para codearse con el hombre de acero ha sido importante para la hija del cantante Ricardo Arjona. La actriz puertorriqueña lo ha contado con cierta ironía en una entrevista con Screen Rant:

"Tengo músculos que nunca en mi vida había tenido. Estoy entrenando dos o tres horas al día con una dieta loca". Y añade, entre bromas y veras: "Tomar café es lo único que me mantiene despierta. ¡Y estoy muy emocionada!".

Esa mezcla de exigencia y entusiasmo es comprensible si se tiene en cuenta que "Man of Tomorrow" supone para Adria Arjona un reencuentro con las dos personas que, en cierto modo, le abrieron la puerta de Hollywood.

James Gunn y Peter Safran, los responsables de DC Studios, fueron los que le dieron su primer papel importante en el cine con "The Belko Experiment" en 2016. Aquella fue su carta de presentación en la industria, y desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer.

Pero ella lo tiene claro: sin aquella oportunidad, probablemente no hubiera estado en "Andor", la serie de Star Wars que le ha dado proyección internacional, ni en ninguno de los otros proyectos que ha ido acumulando.

"Estoy emocionada de reunirme con la familia que lo empezó todo para mí, que son Peter Safran y James Gunn", declaró la actriz. "Ellos me dieron mi primera película. No habría hecho ninguna de las películas de las que hemos hablado hoy si no fuera por ellos, así que se siente genial y es muy emocionante reunirme con ese equipo y formar parte de esa familia", finalizó.

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