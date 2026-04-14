 Adria Arjona se Une como Máxima en Secuela de Superman
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Adria Arjona se une al universo DC como Maxima en la esperada secuela de Superman

La hija de Ricardo Arjona se enfrentará a Brainiac en "Superman: Man of Tomorrow", cuyo estreno está previsto para julio de 2027.

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Adria Arjona, Instagram
Adria Arjona / FOTO: Instagram

Adria Arjona ha sido confirmada como la encargada de dar vida a Maxima, la poderosa reina alienígena, en la próxima secuela de Superman, titulada "Superman: Man of Tomorrow", que formará parte del renovado universo cinematográfico de DC dirigido por James Gunn.

Tras una intensa ola de especulaciones y rumores en redes sociales sobre el futuro de la actriz en el universo DC, fuentes de la industria confirmaron a través de medios internacionales que Adria Arjona se une oficialmente a este proyecto, donde compartirá escena con reconocidos talentos. 

Los seguidores mostraron un notable interés en verla interpretando a la Mujer Maravilla, pero Gunn descartó esa posibilidad. 

En una conversación con Extra, el cineasta reveló que conocía a Adria Arjona desde su colaboración en "El experimento Belko" en 2016 y que desde entonces mantenían una relación de amistad profesional.

La elección de Adria Arjona como Maxima resultó tras diversas audiciones en las que participaron otras finalistas, como Eva De Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten. 

Según reportes, la producción se encontraba ultimando detalles cuando la noticia se hizo oficial. El rodaje ya está en marcha en Atlanta y, según el calendario actual, la película se estrenará el 9 de julio de 2027.

Maxima es un personaje emblemático en el universo de DC, reconocida tanto por su papel de antagonista como posible interés romántico de Superman, lo que promete un matiz novedoso en la trama de esta esperada secuela.

Un reparto de alto perfil para el nuevo universo DC

El reparto de "Superman: Man of Tomorrow" está conformado por figuras de alto perfil:

  • David Corenswet como Superman
  • Nicholas Hoult interpretando a Lex Luthor
  • Rachel Brosnahan en el rol de Lois Lane
  • Skyler Gisondo como Jimmy Olsen
  • Sara Sampaio como Eve Teschmacher
  • Isabela Merced como Hawkgirl
  • Nathan Fillion como Guy Gardner
  • Edi Gathegi como Mister Terrific
  • Aaron Pierre dando vida a John Stewart, también conocido como Linterna Verde

Lars Eidinger será el encargado de encarnar a Brainiac, el villano principal, obligando a Superman y Lex Luthor a formar una inesperada alianza para enfrentar esta amenaza.

Adria Arjona viene de participar exitosamente en la serie de Star Wars "Andor" y en películas como "Hit Man", "Splitsville", "Father of the Bride" y "Blink Twice". Amazon MGM Studios ya confirmó su protagónico junto a Michael B. Jordan en un remake de "The Thomas Crown Affair".

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