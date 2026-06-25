Jason Momoa revela su canción favorita de Ricardo Arjona

Jason Momoa sorprendió a sus seguidores durante una reciente entrevista al revelar cuál es su canción favorita de Ricardo Arjona, el famoso cantautor guatemalteco que también es padre de su actual pareja, Adria Arjona.
El actor, conocido por sus papeles emblemáticos en películas de acción y aventuras, se sinceró en una conversación con Jessi Rodríguez y compartió detalles sobre su vínculo con la música de Arjona y cómo esta ha influido en su vida personal.
Jason Momoa confirmó que, pese a estar inmerso en la industria de Hollywood, no ha perdido la oportunidad de sumergirse en la cultura latina gracias a la relación que mantiene con la familia Arjona.
Durante la charla emitida en el segmento Shows Despierta América de Univisión, la estrella compartió cómo la cercanía con Ricardo Arjona le permitió descubrir grandes joyas musicales del repertorio del artista guatemalteco.
Al ser consultado sobre sus gustos musicales, Jason Momoa no dudó y destacó su aprecio por la obra de su suegro.
Comentó que en varias ocasiones ha escuchado los grandes éxitos de Arjona en reuniones familiares e incluso en momentos cotidianos junto a Adria, lo que ha fortalecido su vínculo con las raíces latinas y con la cultura musical latinoamericana.
"Acabo de ir a verlo en Guatemala y fue increíble e irreal, lo vimos dos noches seguidas y todo el espectáculo me encantó. La canción que me encantó, no me sé el nombre, pero es donde sale mi chica", señaló.
La presentadora de inmediato le dijo Mujeres; sin embargo, los seguidores indicaron que se trataba de Mujer, canción cuyo video musical está protagonizado por Adria Arjona.
Estadía en Guatemala
El comediante polaco-nicaragüense Theo Von recibió en la edición 636 de su popular podcast This Past Weekend al actor, director y guionista estadounidense Jason Momoa, quien no solo habló de su carrera y su vida personal, sino también de su visita a Guatemala y la cálida acogida que recibió de la familia de su novia, la también actriz Adria Arjona.
Durante la conversación, Von le preguntó a Jason Momoa si había algún lugar en el que se había sentido particularmente bien, lo que llevó al actor a recordar su estancia en Guatemala con una mezcla de humor y emoción.
Momoa describió cómo desde que llegó al país sintió una vibra diferente y cómo ese ambiente lo marcó: "Hay algo en la gente, en el cariño que te dan... fue una experiencia que nunca voy a olvidar".
Esa sensación no se quedó en palabras. Varias publicaciones de redes sociales captaron al actor y a su pareja paseando por sitios icónicos como Antigua Guatemala, el Mercado Central de la Ciudad de Guatemala y el impresionante sitio arqueológico de Tikal en Petén.