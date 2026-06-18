Ricardo Arjona y Famosos Celebran la Victoria de Argentina

A ocho días de cumplir 39 años, Lionel Messi ratificó su vigencia en el futbol con un triplete que selló para Argentina un plácido debut en el Mundial, la renovación de su candidatura al título y un partido de pesadilla para Argelia y el portero Luca Zidane, que nada pudieron hacer para evitar el 3-0.
Con los tres goles anotados a los 17, 60 y 75 minutos, Messi se consagra con 16 como máximo artillero de todas las copas al igual que el alemán Miroslav Klose.
El diez de la selección de Argentina allanó el camino del triunfo a los 17 minutos, apenas 12 después de tener anulado uno, y en el segundo tiempo se erigió a la vez como máximo goleador en lo que va del torneo con un tanto en el 60 tras un remate de Alexis Mac Allister, y puso la guinda en el 75.
La emoción se vivió afuera de las canchas, pues a través de las redes sociales varios famosos también celebraron el triunfo de Messi y de Argentina.
Ricardo Arjona, Ricky Martin, Maluma, Luis Fonsi, Daddy Yankee captaron la atención de miles de usuarios en las plataformas digitales al sumarse a los festejos internacionales por la victoria futbolística de la selección de Argentina.
En las imágenes, se ve a varios famosos como Ricky Martin y Maluma vistiendo la camiseta oficial del conjunto albiceleste y frente a la pantalla de su televisor compartiendo su entusiasmo y alegría.
¿Dónde y cuándo jugará Argentina?
La Selección Argentina tuvo un debut formidable ante Argelia en Kansas City y continuará su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 ante Austria en el AT&T Stadium, en Dallas, donde además de hacer base también enfrentará a Jodania en la tercera fecha.
Ubicada en el norte de Texas, la ciudad cuenta con una de las mayores comunidades futbolísticas de Estados Unidos, con casi 176.000 jugadores registrados.
Durante la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos 1994, Dallas albergó seis partidos. Aunque en aquella oportunidad lo hizo en el Cotton Bowl y no en el AT&T Stadium como en esta ocasión: allí la Selección Argentina perdió 2-0 con Bulgaria tras la sanción por doping a Diego Maradona.
El segundo compromiso será ante un rival europeo que buscará dar el golpe en el Grupo J, se enfrentarán ante Austria.
- Fecha: lunes 22 de junio de 2026
- Hora: 11:00 horas