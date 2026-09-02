 José Ramones parodia sobre su visita a Guatemala
Farándula

El influencer mexicano José Ramones sorprende con divertida parodia de su visita a Guatemala

La reciente visita de José Ramones a Guatemala terminó convertida en una divertida parodia que sorprendió a sus seguidores.

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José Ramones, José Ramones
José Ramones / FOTO: José Ramones
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El influencer mexicano José Ramones convirtió su reciente visita a Guatemala en material para uno de sus característicos sketches y sorprendió a sus seguidores al incorporar expresiones muy guatemaltecas. El creador de contenido mexicano José Ramones recientemente estuvo en Guatemala como parte de una actividad relacionada con el mundo de los creadores de contenido.

El mexicano, además de participar en diferentes proyectos y colaboraciones con marcas durante su estadía en el país. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después de su visita, cuando decidió llevar su experiencia en Guatemala a la comedia.

Con el estilo que caracteriza sus videos, José Ramones realizó una parodia inspirada en su visita a Guatemala, tomando algunas situaciones y expresiones que pudo conocer durante su paso por el país. Uno de los detalles que más llamó la atención fue el uso de palabras propias del habla guatemalteca, entre ellas "puchica" y "cabal", algo que rápidamente conectó con los seguidores chapines.

La ocurrencia provocó reacciones entre los usuarios, quienes reconocieron inmediatamente las expresiones y celebraron que el mexicano utilizara elementos de la cultura y la forma de hablar de Guatemala para construir su contenido. La visita de Ramones también estuvo relacionada con actividades para impulsar la creación de contenido y el intercambio entre talentos, marcas y profesionales de la industria.

Más de José Ramones

Recientemente, el creador presentó en Guatemala una conferencia en el Teatro Lux, donde combinó humor, experiencias y reflexión. José Ramones es un comediante, actor e influencer mexicano que ha construido una importante comunidad en redes sociales gracias a sus sketches, personajes y parodias.

Su contenido se caracteriza por convertir situaciones cotidianas en escenas de humor, una fórmula que le ha permitido conectar con millones de personas. Forbes México lo incluyó entre sus Top Creators 2025 y lo describió como un creador enfocado en sketches y parodias.

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Ramones también ha llevado su propuesta más allá de los videos cortos. En YouTube desarrolló sketches de mayor duración y producción, mientras que su trayectoria incluye presentaciones de stand up, entrevistas y colaboraciones con reconocidas figuras del entretenimiento.

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