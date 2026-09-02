Harry Potter: Nuevo adelanto y fecha de estreno revelada

La cuenta regresiva para regresar a Hogwarts continúa. HBO presentó este miércoles 2 de septiembre un nuevo teaser de Harry Potter, la esperada adaptación televisiva de los libros de J.K. Rowling que llegará a las pantallas durante la Navidad de 2026.
El nuevo adelanto ofrece una mirada mucho más amplia al mundo mágico que acompañará a la nueva generación de Harry, Ron y Hermione, además de mostrar algunos de los momentos más reconocibles de Harry Potter y la piedra filosofal.
La producción debutará en HBO y estará disponible en HBO Max en los territorios donde opera la plataforma. La información oficial de Wizarding World confirma que el estreno será durante la Navidad de 2026: el 25 de diciembre.
¿Qué muestra el nuevo teaser de Harry Potter?
A diferencia de los primeros vistazos de la producción, el nuevo adelanto permite conocer con mayor detalle la apariencia que tendrá Hogwarts y presenta varias escenas tomadas directamente de la historia del primer libro.
Entre ellas aparecen la ceremonia del Sombrero Seleccionador, partidos y entrenamientos de Quidditch, el Espejo de Oesed, la capa de invisibilidad de Harry y el encuentro con el troll en las mazmorras. También se puede observar al profesor Quirinus Quirrell, interpretado por Luke Thallon.
El adelanto también permite apreciar la dinámica entre Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, quienes comienzan su primer año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
La producción pretende recuperar numerosos detalles de los libros que no pudieron trasladarse a las películas debido a las limitaciones propias de su duración.
Una nueva generación llega a Hogwarts
Uno de los mayores desafíos de la nueva serie fue encontrar a los actores que interpretarían al famoso trío.
Dominic McLaughlin asumirá el papel de Harry Potter, mientras que Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout interpretará a Ron Weasley.
La selección fue el resultado de un extenso proceso de casting. De acuerdo con información oficial de Wizarding World, decenas de miles de niños participaron en las audiciones para encontrar a los nuevos protagonistas.
Francesca Gardiner y Mark Mylod destacaron el talento de los tres jóvenes después de anunciar oficialmente su elección.
Ellos tendrán la difícil tarea de asumir personajes que durante años estuvieron asociados con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en la saga cinematográfica estrenada entre 2001 y 2011.
Grandes estrellas completan el reparto
La nueva generación estará acompañada por reconocidos nombres del cine y la televisión.
John Lithgow interpretará al profesor Albus Dumbledore; Janet McTeer será Minerva McGonagall; Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape y Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid.
Luke Thallon asumirá el papel de Quirinus Quirrell, mientras Paul Whitehouse será Argus Filch.
También forman parte del reparto Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bel Powley como Petunia Dursley, Daniel Rigby como Vernon Dursley y Bertie Carvel como Cornelius Fudge.
Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Warwick Davis, quien volverá a interpretar al profesor Filius Flitwick. Davis ya dio vida al personaje en las películas originales, convirtiéndose en uno de los vínculos más directos entre ambas versiones.
La primera temporada adaptará La piedra filosofal
La historia comenzará nuevamente desde el principio. La primera temporada llevará oficialmente el título Harry Potter and the Philosopher's Stone y estará basada en Harry Potter y la piedra filosofal, el primer libro publicado de la saga creada por J.K. Rowling.
La trama presentará a Harry como un niño aparentemente común que vive con sus tíos, los Dursley, hasta que comienza a recibir misteriosas cartas.
La llegada de Hagrid cambiará su vida cuando descubra que es un mago y que ha sido aceptado en Hogwarts.
A partir de ese momento conocerá a Ron y Hermione, descubrirá el Quidditch y comenzará a comprender qué ocurrió realmente con sus padres y por qué su nombre es conocido dentro del mundo mágico.
Pero su primer año en Hogwarts también lo acercará nuevamente a la amenaza que marcó su infancia: Lord Voldemort.
Ocho episodios para contar el primer libro
Una de las grandes diferencias respecto de la película de 2001 será el tiempo disponible para desarrollar la historia.
La primera temporada tendrá ocho episodios, lo que permitirá ampliar personajes, situaciones y tramas que en la adaptación cinematográfica tuvieron que reducirse o desaparecer.
Los ocho capítulos comenzarán a emitirse el 25 de diciembre de 2026 y la temporada concluiría el 14 de febrero de 2027.
La intención de HBO es realizar una adaptación extensa de los libros de Rowling, manteniendo las películas originales como una parte independiente y vigente de la franquicia.
Wizarding World señala oficialmente que cada temporada llevará las aventuras de Harry Potter a una nueva generación de espectadores, mientras las películas clásicas continuarán disponibles alrededor del mundo.