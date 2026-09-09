 Hailey Bieber desata furor con sus fotos en Ice Magazine
Farándula

Hailey Bieber rompe las redes con sus fotos para ICE Magazine

La modelo no dudó en presumir sus atrevidas marcas de bronceado en una portada que dejó poco la imaginación.

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Hailey Bieber, Instagram
Hailey Bieber / FOTO: Instagram
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Hailey Bieber se quitó la ropa para su última sesión de fotos de portada de revista. Ella posó completamente desnuda para la nueva edición de Ice Magazine .

La fundadora de la marca de belleza Rhode aparece fotografiada tumbada boca abajo, luciendo su cuerpo mientras mira directamente a la cámara y bebe una lata de la bebida brasileña Guaraná Antarctica.

En el reportaje de portada, Hailey Bieber habla de cómo el hecho de ser mitad brasileña ha influido en su vida y afirma que Medrano es el único fotógrafo en quien confía para realizar una sesión de fotos como esta.

"Me siento cómoda con que me presione, que me fotografíe de forma diferente, que me ayude a que me vean de otra manera", declaró a la publicación, "porque sé que ella también quiere que me sienta cómoda conmigo misma".

El medio reveló en una publicación de Instagram que una parte de cada compra de la revista se destinará a apoyar al Centro para Mujeres Inmigrantes y Refugiadas en São Paulo y que "Hailey Bieber igualará nuestra donación por completo, duplicando la contribución total".

"Sabemos reconocer a una chica de hielo cuando la vemos", escribió el medio en el pie de foto.

Hailey Bieber también fue modelo para la marca Skims de Kim Kardashian en junio. En otra sesión de fotos minimalista, la socialité posó con sujetadores push-up y tipo camiseta de colores neutros, tangas, braguitas hipster, shorts y bralettes triangulares de la marca.  

Derrochan amor

Justin y Hailey Bieber constituyen una de las parejas más famosas del panorama mundial. Cada movimiento o palabra que proviene de esta relación se acaba convirtiendo en noticia.

En esta ocasión, se han hecho virales por una sesión de fotos publicada en la revista WYouth. Además, ambos han sido portada de la misma con un cariñoso beso.

Besos, caricias, abrazos... Las instantáneas son una muestra más del cariño que derrocha esta pareja. La modelo luce un vestido lencero transparente de Miu Miu, mientras que Justin sale sin camiseta o una sudadera gris, dependiendo de la foto. 

La mayoría de las imágenes son tomadas en la cama de la pareja, mientras se dan muestras de afecto constantes.

Más allá de las fotografías, la revista también realizó una serie de preguntas para saber cuál es su afinidad en varios aspectos.

Sin ir más lejos, Justin y Hailey Bieber tienen gustos diferentes en cuanto a ciudades y festividades favoritas: ella prefiere Nueva York y Acción de Gracias, mientras que él se inclina por Los Ángeles y Navidad.

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