Kim Kardashian sufre por tacones en fiesta Vanity Fair

La empresaria y estrella de la telerrealidad, Kim Kardashian, protagonizó un inesperado momento durante la exclusiva fiesta posterior a los premios Oscar, organizada por Vanity Fair en Los Ángeles.
Lejos de la perfección que suele rodear a estas galas, Kim Kardashian sufrió una aparatosa caída ante la mirada de sus acompañantes y seguidores.
Kim Kardashian terminó perdiendo el equilibrio y cayendo sobre un arbusto debido al desafío de caminar con altísimos tacones.
Aunque Kim Kardashian logró deslumbrar con su vestido dorado de Gucci, el glamour no la salvó de un accidente tan inesperado como viral.
Mientras se dirigía al evento, la empresaria y socialité compartió en TikTok un video que captura el exacto momento en el que bromea acerca de sus zapatos:
"Me pregunto si este zapato debería quedarme más ajustado", comenta minutos antes de que, como anticipando el desenlace, pierda el equilibrio y termine parcialmente sobre el follaje que rodeaba el lugar.
La rápida acción de su amiga Stephanie Shepard y otra persona permitió que Kardashian se recuperara del susto sin consecuencias graves. "Mi tobillo", se le escucha decir mientras intenta recomponerse tras el incidente.
La situación, lejos de opacarla, le permitió mostrarse con un toque de humor ante sus millones de seguidores, quienes aplaudieron su actitud y capacidad de reírse de sí misma.
@kimkardashian ♬ original sound - Kim Kardashian
Look impactante y reacción de las redes sociales
Pese al tropiezo y a confesar cierto nerviosismo en los minutos previos a la fiesta, Kim Kardashiann pudo lucir su atuendo rematado con lentes de contacto azul hielo y un peinado relajado, lo que convirtió su apariencia en una de las más distintivas y comentadas de la velada.
Su vestuario cautivó tanto a fotógrafos como a los asistentes, robándose las miradas en el evento posterior a la gala de premios.
El estilismo no pasó desapercibido en las redes sociales. Uno de los momentos virales de la noche llegó cuando Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 y presunto interés amoroso reciente de la empresaria, reaccionó a las imágenes con un emoji de ojos de corazón, alimentando así los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.