Nicolas Cage enfrenta derrumbe que amenaza su mansión

El acceso vehicular de la mansión de Nicolas Cage en Malibú quedó completamente destruido la madrugada del martes al abrirse un socavón de aproximadamente nueve metros de diámetro frente al garaje de la propiedad.
Aunque la estructura principal permaneció intacta, el enorme agujero generó alarma entre las autoridades y vecinos del exclusivo sector de Lechuza Beach.
El colapso ocurrió tras una jornada de intensas lluvias y fuerte oleaje en la costa sur de California, fenómeno que según los reportes de KTLA5, estaría relacionado con la erosión costera.
Equipos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles arribaron al lugar alrededor de las 5:45 a.m. luego de recibir un reporte sobre una posible fuga de gas; al llegar encontraron el asfalto y concreto hundidos, además de restos de una cerca y un baño portátil arrastrados al socavón.
Imágenes aéreas difundidas por la televisión local mostraron la magnitud del daño, con olas rompiendo justo debajo de la vivienda a través del boquete.
La compañía de gas SoCalGas confirmó daños en una tubería y cortó el suministro como medida preventiva, mientras brigadas y bomberos trabajaron en la zona.
Más detalles
La ciudad de Malibú restringió el acceso a la comunidad privada donde se encuentra la residencia y señaló que cinco casas fueron catalogadas como no habitables, negando el ingreso a sus propietarios, aunque no ordenaron evacuaciones ni reportaron personas heridas.
Según los medios, la propiedad de Nicolas Cage, comprada en 2024 por 10.5 millones de dólares, estaba deshabitada al momento del suceso y aparentemente se hallaba en proceso de remodelación.
La mansión, de cuatro niveles y cerca de 372 metros cuadrados, destaca por su ubicación directa frente al mar, paredes de vidrio y azotea privada. Perteneció por años a la familia de Jose Liberman, fundador de Liberman Broadcasting.
La compra de esta casa en Malibú representó un giro hacia un perfil más discreto en el historial inmobiliario de Nicolas Cage.
El actor es conocido por sus adquisiciones extravagantes en el pasado, que incluyeron una isla privada en las Bahamas y dos castillos europeos, como el Schloss Neidstein en Baviera y el Midford Castle cerca de Bath, Inglaterra.
También fue propietario de la histórica mansión LaLaurie en el Barrio Francés de Nueva Orleans y de una propiedad de más de 1.300 metros cuadrados en Las Vegas. Muchas de estas propiedades fueron vendidas tras las dificultades financieras que enfrentó el actor después de la crisis económica de 2008.
Actualmente, Nicolas Cage reparte su tiempo entre California, Nevada y Nueva York, donde también se le vincula con un condominio en el Essex House, frente a Central Park.