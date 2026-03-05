Vehículos son tragados por un socavón en EE. UU.

Un video captado por una cámara de seguridad se hizo viral en redes sociales al mostrar el momento en que dos vehículos son parcialmente tragados por un socavón que se abrió repentinamente en una intersección de Omaha, Estados Unidos (EE. UU.).
El incidente ocurrió el 24 de febrero pasado, cuando ambos automóviles se encontraban detenidos esperando que cambiara el semáforo. De forma inesperada, el suelo cedió y los vehículos cayeron parcialmente en el agujero, quedando con los parachoques delanteros apuntando hacia arriba.
En las imágenes se observa cómo, tras el colapso del pavimento, peatones y otros conductores se acercan al lugar para intentar auxiliar a las personas que se encontraban dentro de los vehículos.
No se reportaron personas heridas
De acuerdo con reportes de medios locales, no se registraron personas heridas. La policía informó que ambos conductores lograron salir por sus propios medios antes de que llegaran los equipos de emergencia.
Tras el incidente, autoridades del Departamento de Policía de Omaha cerraron el carril de sur a norte de la calle 67th en su cruce con Pacific Street, mientras se evaluaron los daños y se investigó qué provocó el socavón.
El teniente Dan Martin advirtió que el socavón podría expandirse, por lo que la vía permaneció cerrada durante varios días.
A través de su cuenta en la red social X, la policía pidió a la población evitar la zona, aunque señaló que el tránsito en sentido norte a sur de la 67th Street continúa habilitado en la intersección con Pacific Street.