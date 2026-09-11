Fallece la princesa Astrid de Noruega a los 15 días de Harald

La familia real de Noruega atraviesa nuevamente por el luto. La princesa Astrid, hermana mayor del fallecido rey Harald V y tía del actual monarca Haakon VIII, murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años, según confirmó la Casa Real noruega.
La noticia se produce apenas dos semanas después de la muerte de Harald V, quien falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años, poniendo fin a un reinado de más de 35 años. Su hijo Haakon asumió entonces el trono como Haakon VIII.
La coincidencia resulta especialmente dolorosa para la familia: Astrid estuvo presente el miércoles 9 de septiembre en el funeral de Estado de su hermano en Oslo. Esa ceremonia se convirtió en su última aparición pública, solo dos días antes de conocerse su fallecimiento.
Miles de personas acompañaron aquel día el cortejo de Harald V por las calles de la capital noruega, mientras representantes de numerosas casas reales europeas y líderes internacionales acudieron a darle el último adiós. Más de 46 mil personas habían pasado previamente ante el féretro del monarca.
Haakon VIII despide a su tía Astrid
Tras conocerse la noticia, Haakon VIII recordó la extensa trayectoria de su tía dentro de la monarquía y destacó el apoyo que brindó durante décadas a su familia.
El nuevo rey señaló que Astrid representó a la Casa Real con "calidez y dedicación" y recordó que tuvo que asumir importantes responsabilidades cuando era todavía muy joven.
También destacó su especial preocupación por las personas vulnerables y su compromiso con la inclusión, además de describirla como una mujer leal, comprometida y de carácter firme.
Haakon recordó además la estrecha relación que Astrid mantuvo con su hermano Harald y el respaldo que significó para toda la familia.
"La tía Astrid fue un gran apoyo para el rey Harald y para el resto de la familia", expresó el monarca, quien también recordó que la princesa nunca tuvo miedo de expresar lo que pensaba.
Como señal de duelo, las banderas del Palacio Real fueron colocadas a media asta este viernes y volverán a estarlo durante el día del funeral de la princesa.
Su última aparición fue en el funeral de Harald
La salud de Astrid se había deteriorado durante los últimos meses. La princesa había sufrido problemas cardíacos y necesitó la implantación de un marcapasos. Tras permanecer ingresada, recibió el alta médica el pasado 4 de agosto.
Cuando la salud de Harald V empeoró, Astrid acudió de manera privada al hospital Rikshospitalet de Oslo para despedirse de su hermano durante sus últimas horas.
El 3 de septiembre volvió a aparecer para rendirle homenaje en la capilla ardiente instalada en el Palacio Real. Astrid, vestida de luto y en silla de ruedas, permaneció frente al féretro de Harald. Posteriormente asistió al funeral de Estado del 9 de septiembre en la Catedral de Oslo.
Según medios noruegos, en la corona de flores que dedicó a su hermano dejó un mensaje especialmente personal: "Gracias por todo lo que hemos compartido. Tu Astrid".
Dos días después de aquella ceremonia, la Casa Real confirmó su muerte.
Una princesa que fue primera dama de Noruega
Astrid Maud Ingeborg nació el 12 de febrero de 1932 en Oslo. Era hija del rey Olav V y de la princesa heredera Märtha, y hermana menor de la princesa Ragnhild y hermana mayor de Harald V.
Su papel dentro de la monarquía cambió radicalmente en 1954. Tras la muerte de su madre, Astrid, con apenas 22 años, asumió las funciones de primera dama de Noruega.
Desempeñó esa responsabilidad durante 14 años, hasta 1968, cuando Sonja Haraldsen contrajo matrimonio con el entonces príncipe heredero Harald y pasó a ocupar ese papel.
Durante esos años, Astrid acompañó a su padre, Olav V, en importantes actos oficiales y representó a Noruega tanto dentro como fuera del país. Entre otras actividades, participó en el viaje de consagración del rey a Trondheim en 1958, acompañó visitas de Estado y representó al país en actos internacionales.
Antes de asumir plenamente sus responsabilidades institucionales, la princesa también había estudiado economía social e historia política durante dos años en Oxford. Asimismo, recibió formación en costura, cocina y cerámica.
Su matrimonio y sus cinco hijos
En 1961, Astrid contrajo matrimonio con Johan Martin Ferner en la iglesia de Asker. Tras la boda pasó a ser conocida oficialmente como princesa Astrid, señora Ferner.
La pareja tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian. Ferner murió en enero de 2015, después de más de cinco décadas de matrimonio.
A pesar de formar su propia familia, Astrid continuó vinculada a la Casa Real y durante décadas participó en compromisos institucionales y actividades sociales. Su trabajo estuvo especialmente relacionado con organizaciones dedicadas a personas vulnerables, así como a niños y jóvenes con dislexia.
Incluso a una edad avanzada continuó realizando algunas funciones oficiales. En reconocimiento a su servicio, el Estado noruego le concedió en 2002 una pensión honorífica por su labor en favor del país.