La Mansión VIP: Inicio y Selección de Participantes 2ª Temporada

La Mansión VIP está lista para regresar. El reality digital creado por Roberto González Manzo, mejor conocido como HotSpanish, prepara su segunda temporada después del impacto que consiguió su primera edición durante abril y mayo de 2026.
La nueva entrega tiene previsto su estreno para el próximo 8 de noviembre de 2026 y nuevamente reunirá a diferentes personalidades de internet bajo un mismo techo, donde permanecerán expuestas a las cámaras durante las 24 horas.
El proyecto buscará repetir una fórmula que convirtió su primera temporada en uno de los realities digitales más comentados en redes sociales: convivencia, estrategias, conflictos, pruebas y decisiones del público.
Sin embargo, la segunda edición tendrá una diferencia importante. Antes de que se cierren las puertas de la mansión, los propios seguidores están participando en la búsqueda de algunos de los creadores de contenido que quieren ver dentro del programa.
Desde agosto, la producción abrió una dinámica para que los usuarios propusieran nombres para integrar el nuevo elenco.
¿Cuándo comienza La Mansión VIP 2?
La fecha anunciada para el inicio de la segunda temporada es el domingo 8 de noviembre de 2026.
El regreso durante noviembre ya había sido adelantado meses atrás. Tras finalizar la primera edición, HotSpanish señaló que una segunda entrega estaba contemplada para finales de octubre o noviembre.
De acuerdo con la información difundida sobre la nueva temporada, Guadalajara volverá a ser el escenario de la convivencia.
El formato mantiene similitudes con otros realities de encierro, aunque La Mansión VIP nació directamente para las plataformas digitales y su primera temporada tuvo una duración considerablemente menor.
La edición inicial comenzó el 12 de abril y concluyó el 10 de mayo, por lo que los participantes permanecieron aproximadamente cuatro semanas en competencia.
El público podrá proponer a los nuevos habitantes
Uno de los cambios que más expectativa está generando para La Mansión VIP 2 tiene que ver precisamente con su elenco.
La producción abrió una votación para conocer qué creadores de contenido quiere ver el público en la segunda temporada. La dinámica permite proponer libremente nombres, sin partir necesariamente de una lista cerrada de candidatos.
Los seguidores pueden seleccionar a varios de sus favoritos, una estrategia con la que la producción comenzó a medir el interés de la audiencia incluso antes del estreno.
Esto no significa necesariamente que todos los nombres propuestos vayan a convertirse automáticamente en participantes. La dinámica sirve para que el público manifieste a quién quiere ver dentro del proyecto mientras se conforma el elenco definitivo.
¿Paola Suárez podría entrar a La Mansión VIP?
Entre los nombres que han comenzado a circular alrededor de la segunda temporada se encuentra el de Paola Suárez, integrante de Las Perdidas.
Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación definitiva que permita incluirla oficialmente entre los habitantes.
Su nombre resulta particularmente llamativo después de la atención que recientemente volvió a generar por sus comentarios sobre la final de La Casa de los Famosos México.
Por ahora, la expectativa continuará creciendo conforme HotSpanish y la producción comiencen a revelar oficialmente a los nuevos participantes.
Sol León hizo historia en la primera temporada
La nueva entrega tendrá la difícil tarea de mantener el interés conseguido por su antecesora.
La primera temporada reunió a influencers y figuras conocidas de internet como Niurka Marcos, Alfredo Adame, Agustín Fernández, Aída Victoria Merlano, Kim Shantal, Katy Cardona, Eli Esparza y Sol León, entre otros.
La convivencia no estuvo exenta de controversias. Hubo eliminaciones, abandonos e incluso la expulsión de Daniel Borjas tras un incidente dentro del programa.
Finalmente, Sol León consiguió convertirse en la primera ganadora de La Mansión VIP durante la final celebrada el 10 de mayo.
La empresaria y creadora de contenido superó a Maza Clan, quien ocupó el segundo puesto; Katy Cardona quedó tercera, Alfredo Adame cuarto y Eli Esparza terminó en la quinta posición.
El premio anunciado para la vencedora fue de dos millones de pesos mexicanos.
Un reality que nació para las plataformas digitales
A diferencia de producciones tradicionales respaldadas por grandes cadenas de televisión, La Mansión VIP surgió como una apuesta enfocada principalmente en internet.
HotSpanish, cuyo nombre es Roberto González Manzo, trasladó al terreno digital una dinámica de convivencia que el público ya conoce por formatos como La Casa de los Famosos, pero incorporando a numerosas figuras nacidas o consolidadas en las redes sociales.
La primera edición se transmitió gratuitamente y contó con seguimiento continuo mediante el canal de HotSpanish en YouTube.
Además, el público desempeñó un papel determinante durante la competencia. Las votaciones definieron buena parte del destino de los habitantes y finalmente permitieron elegir a Sol León como ganadora.