Muerte de Teresita Miranda: ¿Qué la causó realmente?

A casi dos años de la muerte de Teresita Miranda, esposa del recordado conductor Xavier López "Chabelo", su familia decidió revelar uno de los detalles que había permanecido en privado desde su fallecimiento.
Xavier López Miranda, uno de los tres hijos de la pareja, habló por primera vez sobre la causa de muerte de su madre y aseguró que su partida tomó completamente por sorpresa a la familia.
Teresita Miranda murió el 3 de enero de 2025, a los 88 años. En aquel momento se confirmó su fallecimiento, pero sus familiares mantuvieron en reserva las circunstancias que lo provocaron.
Fue hasta ahora que su hijo decidió contar lo ocurrido. "Fue súper inesperada, fue un infarto", reveló Xavier López Miranda durante una entrevista con la revista TVNotas.
Su hijo estuvo con ella el día que murió
Xavier López Miranda también compartió un detalle particularmente emotivo: estuvo con su madre durante el mismo día de su fallecimiento.
Según relató, nada hacía pensar que se produciría un desenlace de esa magnitud. La muerte ocurrió repentinamente, sin que la familia imaginara que serían sus últimas horas junto a ella. Murió de un infarto.
La pérdida de Teresita se produjo menos de dos años después del fallecimiento de Chabelo, ocurrido el 25 de marzo de 2023.
Su hijo contó que su madre continuaba extrañando profundamente al famoso conductor.
"Ella lo extrañaba todos los días", recordó López Miranda, quien considera que la estrecha relación que mantuvieron sus padres durante más de cinco décadas hizo todavía más difícil para Teresita enfrentar la ausencia de su esposo.
El productor incluso expresó su esperanza de que sus padres estén nuevamente juntos.
Teresita Miranda y Chabelo estuvieron juntos más de 50 años
Teresa "Teresita" Miranda mantuvo durante buena parte de su vida un perfil mucho más discreto que el de su famoso esposo.
De origen cubano, llegó a México durante la década de 1950 con la intención de desarrollarse profesionalmente como bailarina. Trabajó en Televicentro, antecedente de Televisa, lugar relacionado también con los primeros años de la trayectoria de Xavier López.
Teresita fue la segunda esposa del conductor. La pareja contrajo matrimonio en 1969 y permaneció unida durante más de cinco décadas, hasta el fallecimiento de Chabelo.
De su matrimonio nacieron tres hijos: Óscar, Javier y Juan Gabriel.
A pesar de estar casada con una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, Miranda prefirió mantenerse alejada de los reflectores y concentrarse principalmente en su vida familiar.
Coque Muñiz dio a conocer su fallecimiento
La muerte de Teresita Miranda se conoció públicamente el 3 de enero de 2025.
Uno de los primeros en despedirse de ella fue Jorge "Coque" Muñiz, quien mediante sus redes sociales lamentó la partida de la esposa del llamado "Amigo de todos los niños" y recordó el cariño que sentía por ella.
En aquel momento no se reveló la causa de muerte y los servicios funerarios se realizaron con discreción.
Ahora, las declaraciones de su hijo permiten conocer que fue un infarto el que provocó su inesperado fallecimiento.
¿De qué murió Chabelo?
Xavier López "Chabelo" había fallecido casi dos años antes que su esposa, el 25 de marzo de 2023, a los 88 años.
Su familia informó entonces que el conductor presentó complicaciones abdominales y posteriormente sufrió un choque séptico. Su hijo ha recordado que la causa estuvo relacionada con un cuadro de abdomen agudo.
La muerte puso fin a una extensa trayectoria que convirtió a Chabelo en uno de los personajes más queridos y reconocibles de la televisión mexicana.
Durante décadas estuvo al frente de En familia con Chabelo, programa dominical que se convirtió en una tradición para generaciones de familias.
Preparan una bioserie sobre la vida de Chabelo
Precisamente uno de los proyectos que Xavier López Miranda se resiste a abandonar es llevar la historia de su padre a la pantalla.
El productor confirmó que continúa trabajando en una bioserie sobre Chabelo. El proyecto estuvo en negociaciones con una plataforma, pero las condiciones finalmente no permitieron concretarlo. Actualmente trabaja con otra productora para buscar una nueva posibilidad de llevarlo a cabo.
López Miranda reconoce que se trata de una producción ambiciosa y costosa, por lo que todavía no existe una fecha para comenzar su realización.
Mientras ese proyecto encuentra una plataforma, continúa activo en el teatro. Actualmente produce la nueva temporada de La clase, protagonizada por José Eduardo Derbez, Miguel Burra y Víctor González, que se presenta en el Teatro Xola Julio Prieto de Ciudad de México.
Para Xavier López Miranda, mantener vivo el legado de Chabelo sigue siendo una prioridad. Ahora, al hablar también de la inesperada muerte de su madre, el productor abrió una ventana a la historia personal de una pareja que permaneció unida durante más de medio siglo y cuya ausencia, asegura, continúa sintiendo todos los días.