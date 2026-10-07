Ximena Carrillo en traje típico en Miss Grand International

Guatemala capturó la atención global en el escenario de Miss Grand International 2026, celebrado en Tailandia, gracias a la impactante presentación del traje nacional de su representante, Ximena Carrillo.
Este miércoles 7 de octubre, Ximena Carrillo deslumbró con una creación inspirada en Camazotz, el enigmático Guardián de Xibalbá, una figura central de la cosmovisión maya.
El diseño, obra de Maximiliano Reyes, no solo exhibió la riqueza cultural de Guatemala, sino que también rindió homenaje a una de las leyendas más profundas del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas.
La propuesta de Ximena Carrillo en la competencia de traje nacional fue una inmersión profunda en el inframundo maya.
El traje se concibió para evocar la figura de Camazotz, conocido como el "Murciélago de la Muerte", un personaje que emerge en los relatos de los Héroes Gemelos y la Casa de los Murciélagos de Xibalbá.
La elección de esta deidad no fue casual, pues buscaba proyectar la fuerza, el misterio y la profunda conexión de la cultura guatemalteca con sus raíces ancestrales.
Maximiliano Reyes, el diseñador detrás de esta obra, integró elementos auténticos y simbólicos de la región. Su visión fusionó la narrativa del Popol Vuh con materiales autóctonos, creando una pieza que es tanto un vestuario como una narración visual.
El objetivo fue llevar al escenario internacional una parte tangible de la historia y el legado cultural de Guatemala, destacando la riqueza de sus mitos y la maestría artesanal del país.
La Representación de Guatemala Continúa en el Certamen
La presentación del traje nacional constituye una de las fases más esperadas y emblemáticas de Miss Grand International 2026.
Ximena Carrillo, con su audaz y culturalmente rica propuesta, reafirmó la presencia de Guatemala en este prestigioso certamen.
La competencia reúne a delegadas de diversas naciones, quienes buscan avanzar en las distintas etapas del concurso internacional, mostrando no solo su belleza, sino también la esencia de sus países.
Mientras la competencia preliminar sigue su curso, la participación de Ximena Carrillo continúa generando expectativas.
Su traje inspirado en Camazotz no solo fue una exhibición de diseño, sino también una poderosa declaración cultural, llevando al escenario de Tailandia una referencia directa al legado maya y a uno de los relatos más conocidos y venerados del Popol Vuh. La delegada guatemalteca sigue adelante, portando con orgullo la historia y la identidad de su nación.