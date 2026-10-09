Miss Grand International 2026: Vota por Ximena Carrillo

La emoción por Miss Grand International 2026 llega a su punto más alto. Después de varias semanas de actividades, desfiles y evaluaciones en Tailandia, la guatemalteca Ximena Carrillo se prepara para participar en la gala decisiva del certamen internacional de belleza.
La representante nacional, de 22 años, ha llamado la atención durante la competencia por su desenvolvimiento en el escenario y el respaldo de sus seguidores, quienes han participado en distintas dinámicas de votación para impulsar su candidatura.
Su participación también ha estado acompañada de reconocimientos. Recientemente recibió el denominado Grand Fan Vote, una distinción relacionada con el apoyo de los aficionados al concurso.
¿Cuándo es la final de Miss Grand International 2026?
La ceremonia de coronación se celebrará el sábado 10 de octubre de 2026 en el MGI Hall, situado en el sexto nivel del centro comercial Bravo BKK, en Bangkok, Tailandia.
El espectáculo comenzará a las 19:00 horas de Tailandia, equivalentes a las 6:00 de la mañana en Guatemala, debido a la diferencia horaria de 13 horas entre ambos países.
En esta edición participan representantes de 78 países, quienes buscan suceder a Emma Tiglao, de Filipinas, ganadora de Miss Grand International 2025.
Durante la gala, las concursantes deberán superar diferentes etapas de selección que incluyen pasarelas, presentaciones y discursos relacionados con el mensaje de paz que promueve la organización.
¿Cómo votar por Ximena Carrillo desde Guatemala?
Los guatemaltecos que deseen respaldar a Ximena Carrillo pueden participar en las votaciones habilitadas por Miss Grand International mediante su plataforma oficial.
Para hacerlo, deben ingresar al sitio www.missgrandinternational.com y buscar la sección Vote, donde aparecen las categorías disponibles.
Una de las más importantes es Miss Popular Vote, que permite al público apoyar directamente a su candidata favorita. Según las reglas oficiales de 2026, la participante que consiga la mayor cantidad de votos en esta categoría obtiene un pase directo al grupo de las diez finalistas.
Cada voto estándar tiene un costo de 35 baht tailandeses, aproximadamente un dólar estadounidense. No existe un límite de votos por participante. La organización establece que las votaciones de Miss Popular Vote finalizarán inmediatamente después del espectáculo de apertura de la gala del 10 de octubre.
Para completar el procedimiento, el usuario debe seleccionar la categoría, elegir a Ximena Carrillo, indicar cuántos votos desea emitir y realizar el pago correspondiente. La organización advierte que los votos pagados no son reembolsables.
También existen dinámicas de interacción en las redes sociales oficiales del concurso. Sin embargo, es importante consultar las instrucciones de cada publicación, ya que los mecanismos de puntuación pueden variar según la categoría.
Ximena Carrillo destaca entre las favoritas
La participación de la guatemalteca ha generado expectativas desde las primeras etapas del concurso, que comenzó sus actividades el 18 de septiembre.
Uno de los momentos más comentados de su participación ocurrió durante la presentación de traje nacional, cuando lució un diseño inspirado en Camazotz, el Guardián de Xibalbá, con elementos vinculados a la cultura maya.
El vestuario incorporó tonalidades verdes y doradas, además de detalles asociados con el jade, la obsidiana y otros materiales que evocan el patrimonio cultural guatemalteco.
Originaria de la Ciudad de Guatemala, Ximena Carrillo tiene 22 años y cuenta con experiencia en certámenes nacionales e internacionales.
Antes de convertirse en Miss Grand Guatemala 2026, obtuvo el título de Miss Cosmo Guatemala 2024-2025 y figuró entre las finalistas de Miss Universe Guatemala 2024.
También representó al país en Miss Cosmo 2024, celebrado en Vietnam, donde consiguió avanzar a las semifinales.
Además de su trayectoria en el modelaje, estudia marketing y se ha desempeñado como atleta a nivel nacional. En su presentación oficial ante Miss Grand International destacó la importancia de la disciplina, la perseverancia y el compromiso social.
La joven también ha manifestado su interés en promover mensajes contra la violencia y a favor de la convivencia pacífica, valores que forman parte de la filosofía del concurso.
¿Dónde ver en vivo la final de Miss Grand International?
Los seguidores guatemaltecos podrán acompañar a Ximena Carrillo desde las 6:00 de la mañana del sábado 10 de octubre.
La transmisión está anunciada a través del canal oficial de YouTube GrandTV, así como de la página oficial de Facebook de Miss Grand International.
Durante la ceremonia se conocerá a las semifinalistas y posteriormente a las participantes que avanzarán a las rondas decisivas, hasta anunciar a la nueva portadora de la corona internacional.