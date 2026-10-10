Ximena Carrillo en el Top 10 de Miss Grand International

La guatemalteca Ximena Carrillo continúa haciendo historia en Miss Grand International 2026, luego de ser anunciada entre las 25 semifinalistas de la gran final que se desarrolla este sábado 10 de octubre en Bangkok, Tailandia. La representante de Guatemala consiguió superar el primer corte de la noche, en una competencia que reúne a candidatas de distintos países y que ha mantenido la atención de los seguidores de los certámenes de belleza.
El avance de Ximena al Top 10 llega después de una destacada participación durante las diferentes actividades del certamen. La guatemalteca logró llamar la atención desde antes de iniciar oficialmente la competencia, cuando ingresó al Top 10 Pre-arrival. También destacó durante el Grand Day Experience y posteriormente consiguió posicionarse entre las candidatas más votadas en la dinámica Country's Power of the Year.
Uno de los momentos más importantes fue su participación en la competencia de traje nacional. Carrillo lució un diseño inspirado en Camazotz, el Guardián de Xibalbá, con elementos relacionados con la cultura maya, y logró ingresar al Top 15 de esta categoría.
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En la preliminar, realizada el 7 de octubre, Ximena desfiló en traje de baño y posteriormente presentó un elegante vestido rojo con detalles brillantes en tonos morados, rosados y amarillos. Con el Top 25 confirmado, la competencia entra en una de sus etapas más decisivas. Las candidatas deberán enfrentarse a nuevos cortes para intentar avanzar al Top 20, Top 10 y Top 5, donde las finalistas disputarán las posiciones principales de la noche.
Ximena, estudiante de Marketing, modelo y creadora de contenido, también ha utilizado su participación internacional para promover mensajes relacionados con la paz, la unidad y el empoderamiento.
En su perfil oficial de Miss Grand International destaca su compromiso con la campaña "Stop the War and Violence".