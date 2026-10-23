 ¿Cuál fue la causa de muerte de Tom Skerritt?
Farándula

¿De qué murió Tom Skerritt? Revelan la causa de muerte del actor de Top Gun y Alien

Hollywood despide a una de sus grandes estrellas. La familia de Tom Skerritt, recordado por Top Gun y Alien, reveló qué provocó su muerte a los 93 años.

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Tom Skerritt, Redes sociales
Tom Skerritt / FOTO: Redes sociales
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El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor estadounidense Tom Skerritt, quien conquistó a distintas generaciones con sus actuaciones en películas como Top Gun, Alien y la exitosa serie de televisión Picket Fences.

El intérprete tenía 93 años y su fallecimiento fue confirmado públicamente el jueves 22 de octubre de 2026, mediante un comunicado de su familia, que también reveló información sobre las causas de su muerte.

Skerritt, considerado uno de los actores más versátiles de Hollywood, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en la industria del entretenimiento, participando en producciones cinematográficas y televisivas que se convirtieron en clásicos.

¿De qué murió Tom Skerritt?

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares y confirmada por medios estadounidenses, Tom Skerritt murió el miércoles 21 de octubre de 2026 por causas naturales.

Aunque inicialmente algunos seguidores especularon sobre las circunstancias de su fallecimiento, la familia no ha revelado que el actor padeciera alguna enfermedad específica ni ha proporcionado información médica adicional.

Hasta el momento, tampoco se han divulgado detalles sobre sus últimas horas de vida o el lugar exacto donde ocurrió su fallecimiento.

El emotivo mensaje de su familia

Tras confirmarse la noticia, los familiares del actor compartieron un comunicado en el que expresaron su tristeza y recordaron las cualidades personales que lo caracterizaron fuera de los escenarios y las cámaras.

En el mensaje destacaron que, aunque millones de personas lo conocieron por su extraordinaria carrera artística, para sus seres queridos era un hombre lleno de humor, curiosidad, sabiduría y generosidad.

También resaltaron su profundo amor por la creatividad, las historias, la naturaleza y su compromiso con ayudar a otras personas.

La familia recordó especialmente su interés por los veteranos de guerra y por brindar oportunidades para que otras personas pudieran compartir sus experiencias a través de la narración.

Skerritt deja a su esposa, Julie Tokashiki, cinco hijos, cinco nietos y dos bisnietos.

Su inolvidable participación en Top Gun y Alien

Uno de los personajes más recordados de Tom Skerritt fue el comandante Mike "Viper" Metcalf en Top Gun, película estrenada en 1986 y protagonizada por Tom Cruise.

En esta producción interpretó a un experimentado aviador e instructor de la escuela de élite de pilotos de combate de la Marina estadounidense.

Su personaje se convirtió en una figura fundamental dentro de la historia, especialmente por su relación con Pete "Maverick" Mitchell, interpretado por Cruise.

Años antes, en 1979, Skerritt había participado en Alien, la emblemática película de ciencia ficción y terror dirigida por Ridley Scott.

En esa cinta dio vida a Arthur Dallas, capitán de la nave espacial Nostromo, quien debía enfrentar junto a su tripulación una amenaza extraterrestre.

La producción, protagonizada también por Sigourney Weaver, se convirtió en uno de los grandes referentes del cine de ciencia ficción.

Ambas películas contribuyeron a consolidar la imagen de Skerritt como un intérprete capaz de representar personajes de autoridad, liderazgo y fortaleza.

Una trayectoria reconocida con un premio Emmy

Tom Skerritt nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Estados Unidos.

Antes de dedicarse profesionalmente a la actuación, prestó servicio en la Fuerza Aérea estadounidense y posteriormente estudió en la Universidad de California en Los Ángeles.

Su debut cinematográfico llegó en 1962 con War Hunt, una película bélica en la que compartió créditos con Robert Redford.

Durante los años siguientes participó en numerosas producciones, entre ellas M*A*S*H (1970), dirigida por Robert Altman, que contribuyó a impulsar su reconocimiento en Hollywood.

También formó parte de películas como The Turning Point (1977), Steel Magnolias (1989), A River Runs Through It (1992) y Contact (1997).

En televisión alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a Picket Fences, serie transmitida entre 1992 y 1996.

En esta producción interpretó al sheriff Jimmy Brock, personaje que le permitió obtener el premio Emmy al mejor actor principal en una serie dramática en 1993.

Su trabajo también recibió nominaciones a los Globos de Oro y a los premios del Sindicato de Actores.

Su compromiso con los veteranos de guerra

Además de su extensa carrera artística, Skerritt dedicó parte de su vida a proyectos sociales relacionados con la creatividad y el bienestar de los veteranos militares.

Fue uno de los fundadores de The Red Badge Project, una iniciativa que utiliza la escritura y la narración de experiencias personales como herramientas de expresión para veteranos que enfrentan dificultades emocionales después del servicio militar.

El actor también impulsó proyectos cinematográficos independientes y promovió oportunidades para nuevos talentos dentro de la industria audiovisual.

En 2020 participó en la creación de Triple Squirrels, una compañía enfocada en la producción de contenidos audiovisuales.

Su interés por contar historias y apoyar a otras personas fue una de las cualidades que su familia destacó al anunciar su fallecimiento.

Con más de seis décadas de trayectoria y más de 150 créditos como actor, Tom Skerritt deja un legado que permanece en algunas de las producciones más emblemáticas del cine y la televisión estadounidense.

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