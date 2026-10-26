Denuncia de generadora de contenido contra Komanche

La muerte del streamer salvadoreño Komanche, cuyo nombre era Carlos Mauricio Gómez, volvió a poner bajo los reflectores una polémica que protagonizó semanas antes de su fallecimiento. La generadora de contenido Fernanda Vaal lo señaló públicamente por un presunto abuso sexual y aseguró que llevaría el caso ante las autoridades.
El señalamiento ocurrió a finales de septiembre de 2026, cuando Fernanda Vaal realizó una transmisión en vivo en la que relató una experiencia que, según su versión, estuvo relacionada con presuntas presiones de carácter. Durante el directo, usuarios comenzaron a relacionar sus declaraciones con el generador de contenido Komanche.
Tras la viralización de los señalamientos, Komanche publicó un video en el que respondió directamente a Fernanda Vaal. El streamer reconoció que ambos habían tenido un encuentro íntimo, pero negó que se hubiera tratado de abuso y sostuvo que la relación había sido consensuada.
Para respaldar su versión, mostró conversaciones privadas que, según él, demostraban que existía consentimiento entre ambos. La polémica generó una fuerte discusión en redes sociales y provocó la participación de otros creadores de contenido.
Más de Komanche,
Por su parte, Fernanda Vaal aseguró que presentaría una denuncia y entregaría las pruebas correspondientes a las autoridades y la Fiscalía, dejando claro que sería mediante un proceso legal donde se determinarían los hechos. Komanche fue encontrado sin vida en Monterrey, Nuevo León, el 25 de octubre de 2026, a los 30 años.
Su representante, Byron Reyes, confirmó posteriormente su fallecimiento tras comunicarse con la familia. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente una causa oficial de muerte.
Tras conocerse la noticia, las acusaciones de Fernanda Vaal volvieron a circular ampliamente en redes sociales. La creadora también se pronunció para rechazar los ataques que recibió y defender su derecho a contar su experiencia.
Es importante señalar que los señalamientos contra Komanche no constituyen una condena ni hechos judicialmente comprobados.