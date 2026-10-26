 Estrenos de Cine Semanal: Películas que Llegan a las Salas
Farándula

Estrenos de cine de la semana: estas son las películas que llegan a las salas

La cartelera de cine se renueva esta semana con propuestas de aventura, acción, animación y terror.

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Si estás buscando qué películas que llegan esta semana en el cine, la cartelera llega con estrenos para distintos gustos.  Entre las novedades destacan Everest: La otra cara, Entrega al límite, Escuela de monstruos y La Ouija: El despertar, cuatro producciones que llevan a la pantalla historias de supervivencia, aventura, fantasía y terror.

  • Everest: La otra cara

Uno de los estrenos más llamativos es Everest: La otra cara, documental que llegará a los cines el 29 de octubre de 2026.  La producción sigue a los reconocidos esquiadores de alta montaña Jim Morrison e Hilaree Nelson, quienes además de compartir su pasión por los deportes extremos, se embarcan en uno de los desafíos más peligrosos del Everest.

La pareja busca escalar la cara norte de la montaña y posteriormente descenderla esquiando, una hazaña que nadie había conseguido realizar con éxito.

La cinta explora su relación, ambición, sacrificios y los enormes riesgos de enfrentarse a condiciones extremas. Cinemex

  • Entrega al límite

La historia sigue a un mensajero especializado que debe transportar un órgano destinado a una niña que necesita urgentemente un trasplante.  El problema aparece cuando un poderoso criminal intenta apoderarse de la valiosa carga, convirtiendo la misión en una carrera contrarreloj.

Más estrenos que no te puedes perder

  • Escuela de monstruos

Los más pequeños también tendrán una alternativa en la cartelera con Escuela de monstruos, una película de animación y aventura. La protagonista es Mia, una estudiante expulsada de su colegio que termina, junto a su rata mascota Quentin, en la Academia Rotwood, un lugar donde estudian criaturas monstruosas.

Mia descubre que es la única humana del campus y tendrá que ocultar su verdadera identidad mientras intenta integrarse con sus nuevos compañeros y enfrentar los planes del director de la academia.

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  • La Ouija: El despertar

La película sigue a un grupo de adolescentes que, como castigo, debe acudir a un antiguo templo. Allí encuentran un misterioso juego de mesa y, movidos por la curiosidad, deciden jugar.  Sin embargo, la partida libera espíritus vengativos y convierte el lugar en una trampa mortal: ahora deberán descubrir cómo terminar el juego antes del amanecer para sobrevivir.

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