Fallece Komanche, famoso streamer salvadoreño de 30 años

El mundo del entretenimiento digital está de luto tras confirmarse la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como Komanche, uno de los streamers salvadoreños más reconocidos de habla hispana. El creador de contenido tenía 30 años y fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, México.
La noticia comenzó a circular durante el domingo 25 de octubre de 2026 y fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien informó a través de Instagram que había conversado con la familia del influencer.
Su fallecimiento ha provocado una ola de reacciones entre seguidores, compañeros y figuras destacadas del streaming internacional, especialmente porque todavía existen interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió.
Komanche había alcanzado reconocimiento internacional por sus transmisiones de videojuegos y su participación en grandes proyectos digitales junto a creadores como AuronPlay, El Rubius e Ibai Llanos.
¿Qué se sabe sobre la muerte de Komanche?
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios mexicanos, el cuerpo de un hombre fue localizado en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey.
Las informaciones preliminares señalan que vecinos habían observado que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior, situación que generó preocupación y motivó una revisión del lugar.
Al ingresar a la propiedad, encontraron a una persona sin signos vitales. Los reportes iniciales indicaron que el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia.
Sin embargo, las autoridades mexicanas no habían divulgado públicamente una causa oficial del fallecimiento ni los resultados de los estudios forenses.
Aunque el representante confirmó la muerte del streamer tras conversar con su familia, las circunstancias exactas de lo ocurrido continúan sin esclarecerse.
Su último mensaje genera preocupación entre sus seguidores
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es una publicación realizada por Komanche en su cuenta de X el pasado 19 de octubre. En ella escribió: "Los días simplemente no mejoran".
El mensaje ha vuelto a circular entre sus seguidores después de conocerse su fallecimiento, especialmente porque el creador de contenido había hablado públicamente sobre sus dificultades emocionales.
En octubre de 2023, Komanche compartió un video en el que relató experiencias relacionadas con su salud mental y explicó que había recibido atención psiquiátrica durante varios años.
En aquella publicación también buscó generar conciencia sobre la importancia de solicitar ayuda profesional ante problemas emocionales.
No obstante, es importante aclarar que no existe una confirmación oficial que relacione estos antecedentes o sus publicaciones recientes con la causa de su muerte.
Su representante habla sobre el acoso en redes sociales
Byron Reyes, representante del streamer, publicó un emotivo mensaje después de confirmar la noticia con los familiares.
Además de recordar la trayectoria del creador salvadoreño, destacó su impacto dentro de la industria del entretenimiento digital y el cariño que había conseguido entre sus compañeros.
"El bullying a cualquier escala no es un juego", expresó Reyes en sus redes sociales.
Sus palabras generaron numerosas reacciones debido a que Komanche había enfrentado críticas y controversias públicas durante su carrera.
Sin embargo, hasta ahora no hay información oficial que permita establecer que el acoso digital haya sido la causa de su fallecimiento.
El mensaje del representante también puso nuevamente sobre la mesa el debate acerca de las consecuencias del hostigamiento en internet y la presión emocional que pueden experimentar los creadores de contenido.
¿Quién era Komanche y por qué era tan famoso?
Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en El Salvador y se convirtió en una de las figuras más conocidas del streaming latinoamericano.
Su popularidad creció gracias a sus transmisiones de videojuegos, especialmente en Twitch, donde acumuló aproximadamente 1.7 millones de seguidores.
Uno de sus proyectos más importantes fueron los Squid Craft Games, una competencia desarrollada dentro del videojuego Minecraft e inspirada en la popular serie El juego del calamar.
El evento reunió a reconocidos creadores de contenido de España y Latinoamérica, entre ellos AuronPlay y El Rubius, y consiguió millones de visualizaciones.
Su trabajo también recibió reconocimiento en los premios ESLAND, que destacan proyectos y personalidades del entretenimiento digital.
Además, Komanche tenía cerca de medio millón de seguidores en YouTube y más de 880 mil en Instagram, cifras que reflejan el alcance de su comunidad.
Ibai Llanos, AuronPlay y otros streamers reaccionan a su muerte
La noticia provocó numerosas muestras de tristeza entre personalidades del mundo digital.
Ibai Llanos, AuronPlay, Spreen, Westcol y otros creadores de contenido expresaron públicamente sus condolencias.
El streamer argentino Spreen recordó que, aunque ambos habían tenido diferencias en el pasado, lograron superarlas y reencontrarse.
Por su parte, Westcol pidió respeto para los familiares y amigos del salvadoreño en medio de las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales.
Los mensajes también han servido para recordar el impacto que Komanche tuvo en la comunidad hispanohablante y su participación en proyectos que marcaron una etapa importante del streaming.
Las incógnitas que permanecen sobre su fallecimiento
Aunque la muerte de Komanche ya fue confirmada por su entorno, todavía quedan preguntas importantes por resolver.
Entre ellas se encuentran la causa médica del fallecimiento, las circunstancias exactas en las que ocurrió y los resultados de las investigaciones correspondientes.
Los primeros reportes sobre la ausencia de señales visibles de violencia no permiten determinar por sí solos qué ocurrió.
Tampoco se ha establecido oficialmente una relación entre su muerte, sus antecedentes de salud mental o las controversias que enfrentó en internet.
Mientras se esperan nuevas informaciones, miles de seguidores continúan despidiéndose del streamer y recordando sus transmisiones, sus proyectos y los momentos que compartió con otros creadores de contenido.