Lenny Kravitz explica su celibato de 5 años y sus motivos

Lenny Kravitz ha revelado que lleva once años practicando el celibato, una decisión tomada en su camino espiritual tras reconocer que su estilo de vida anterior estaba plagado de aventuras casuales.
En una entrevista con el diario británico The Guardian, Lenny Kravitz, de 62 años, explicó que esta prolongada abstinencia sexual fue motivada por el deseo de no repetir los errores de infidelidad que cometió su padre, el productor de noticias Sy Kravitz, quien engañó a su madre, la actriz Roxie Roker, conocida por su papel estelar en la serie The Jeffersons.
Después divorciarse de Lisa Bonet en 1991, el músico admitió que adoptó un estilo de vida similar al de su padre, lleno de conquistas ocasionales.
Sin embargo, con el tiempo, comprendió que ese comportamiento no le satisfacía y decidió tomar responsabilidad para despojarse de esa etiqueta de "mujeriego".
"Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en mis formas, en la forma en que vivo", declaró al periódico, dejando claro que su celibato se extiende también a las relaciones serias, ya que no ha tenido una pareja estable durante este período de casi una década.
Tras su ruptura con Bonet, el cantante de éxitos como "Are You Gonna Go My Way" y "Fly Away" mantuvo relaciones con mujeres como la actriz francesa Vanessa Paradis, y estuvo comprometido con las modelos Adriana Lima y Nicole Kidman, aunque ninguno de estos noviazgos prosperó.
Lenny Kravitz se había sincerado previamente en entrevistas sobre su decisión de permanecer célibe, y comentó en una entrevista con CBS Sunday Morning en 2008 que creía que "al final, eso me ayudará a encontrar a la persona adecuada".
"Así que no voy a renunciar a eso. Esa es una promesa que le hice a Dios hace tres años", dijo en ese momento.
Cuidarse es prioridad
Mantener un estado físico envidiable pasados los sesenta años y sostener la exigencia de las giras mundiales no es cuestión de genética, sino de una disciplina inflexible.
A sus 62 años, el cantante y compositor musical Lenny Kravitz se ha convertido en un referente de longevidad activa al llevar al límite su rutina de ejercicios.
El cantante de Fly Away encarna los beneficios del entrenamiento de fuerza no solo para el cuerpo, sino también para la salud mental.
Lenny Kravitz se cuida mucho, entre otras cosas, para soportar las exigentes giras. Él rescata una lección fundamental transmitida por su abuelo que rige su filosofía de vida:
"Debes construir sobre unos cimientos sólidos. Si los cimientos no son fuertes, la casa se derrumbará", recuerda.
El trabajo duro, la paciencia y la disciplina son tres pilares invisibles que Lenny Kravitz sintetiza para explicar su rendimiento diario:
"La forma física es la casa; la disciplina son los cimientos. Es el trabajo que realizas cuando nadie te ve", sostiene el cantante.
De hecho, Lenny Kravitz sigue a rajatabla esta disciplina, independientemente del lugar en el que se encuentre y sin ningún tipo de excusas. Para el músico, la clave reside en priorizar:
"Hay que encontrar la manera de sacar tiempo para entrenar, sin importar qué más tengas pendiente ese día o esa noche", reconoce en la citada entrevista.