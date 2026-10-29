 Enrique Guzmán en público: criticas por su rostro estirado
Farándula

¿Qué se hizo? Enrique Guzmán aparece en público y lo critican por “estirarse la cara”

El cantante sorprendió con su rostro rejuvenecido durante su gira La Despedida y no dudó en decir que “se estiró todo para lucir más joven”.

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Enrique Guzmán, Instagram
Enrique Guzmán / FOTO: Instagram
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El reconocido cantante Enrique Guzmán sorprendió a la prensa y al público con una notable transformación en su rostro durante su participación en la gira "La Despedida".

El artista, padre de Alejandra Guzmán, generó un torbellino de especulaciones al bromear sobre haberse "estirado todo" para lucir más joven, lo que de inmediato desató la curiosidad sobre posibles intervenciones estéticas.

El encuentro con los medios de comunicación, en el marco de su actual tour junto a Angélica María, se convirtió en el escenario perfecto para que los reporteros notaran el cambio en su apariencia.

Ante las insistentes preguntas sobre qué se había hecho, Enrique Guzmán respondió con su característico sentido del humor, asegurando que se había "estirado todo" para lucir más joven.

Este comentario, aunque dicho en tono jocoso, alimentó las conjeturas y se volvió rápidamente en un tema de conversación en el mundo del espectáculo.

La reaparición del intérprete provocó diversas reacciones, especialmente entre los internautas, quienes no tardaron en comparar su imagen actual con fotografías y videos de etapas anteriores de su carrera. 

Durante la interacción con los periodistas, Enrique Guzmán mantuvo una actitud desenfadada y evitó dar mayores detalles sobre cualquier intervención.

El maquillaje, otro factor en la ecuación

Otro aspecto que captó la atención durante el encuentro fue el propio reconocimiento de Enrique Guzmán de que llevaba "demasiado maquillaje".

Este comentario añadió una nueva capa de análisis a la discusión, sugiriendo que los productos cosméticos podrían haber influido significativamente en la apariencia que mostró ante las cámaras.

A través de las plataformas digitales, varias personas consideraron que el maquillaje, sumado a la iluminación y los ángulos de grabación, pudo haber acentuado ciertos rasgos del cantante, creando una ilusión de cambio.

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Enrique Guzmán antes y después - Instagram

Algunos incluso compararon su aspecto con el de una "máscara" o un disfraz de Halloween, reforzando la idea de que la apariencia podría ser más un efecto visual que una transformación quirúrgica.

Hasta el momento, no existe información confirmada que permita determinar si los cambios observados en Enrique Guzmán están directamente relacionados con alguna cirugía estética.

Así, su enigmática respuesta sobre haberse "estirado todo" y su posterior comentario acerca del maquillaje mantienen el tema en la incertidumbre, alimentando las especulaciones tanto en las redes sociales como en las conversaciones del ámbito del entretenimiento.

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