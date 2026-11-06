 Arresto papá de Meghan Markle por caso de pornografía infantil
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Arrestan a Thomas, el padre de Meghan Markle, por caso de pornografía infantil

Thomas Markle, de 82 años, fue detenido por agentes federales en las cercanías de Tampa este viernes por la mañana.

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Meghan y Thomas Markle, Facebook
Meghan y Thomas Markle / FOTO: Facebook
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Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido este viernes por agentes federales en Florida, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil.

La aprehensión se realizó en las cercanías de Tampa, según informaron las autoridades.

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry y Duquesa de Sussex, se declaró recientemente "profundamente consternada" ante las acusaciones relacionadas con la supuesta colección de imágenes ilícitas halladas en la antigua residencia de su padre.

El FBI incautó alrededor de 78 objetos de dos depósitos alquilados por Markle que contenían "presunta pornografía infantil", según documentos judiciales.

Entre los artículos confiscados había negativos fotográficos en los que aparecía un hombre adulto junto a niñas "prepubescentes" desnudas. Según los documentos, un testigo identificó "sin lugar a dudas" al hombre como Markle.

Se espera que Thomas Markle comparezca por primera vez este viernes ante un tribunal federal en Tampa.

"Estas acusaciones son extremadamente graves y procesaremos al señor Markle con todo el rigor que permite la legislación federal", declaró en un comunicado Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto de Estados Unidos.

"En coordinación con nuestros socios del Departamento de Justicia, nuestros agentes actuaron rápidamente, identificaron y localizaron el material explícito y arrestaron al señor Markle en Florida", dijo el director del FBI, Kash Patel.

La reacción de Meghan

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, reveló recientemente que en 2018 fue notificada sobre una serie de "acusaciones inquietantes" que involucraban a su padre, Thomas Markle.

"Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados", expresó Meghan. Añadió que, al recibir la carta en 2018, se le aseguró que las acusaciones "se estaban investigando", expresó en un comunicado.

La duquesa explicó que su decisión de mantener distancia de su padre y "no permitirle tener contacto con nuestros hijos" se tomó para protegerlos.

Meghan Markle afirmó haber "confiado en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias" ante la gravedad de la situación.

Describió las acusaciones como "más repugnantes de lo que uno podría imaginar", y su "más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

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Meghan Markle - Instagram

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