 Reunión entre Trump y Putin será en base militar en Alaska
Trump y Putin se reunirán en una base militar en Alaska

El encuentro entre Trump y Putin se celebrará el próximo 15 de agosto.

Trump y Putin se reunirán en una base militar en Alaska, EFE
Trump y Putin se reunirán en una base militar en Alaska / FOTO: EFE

La anticipada cumbre del próximo viernes  entre los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, en la ciudad de Anchorage, en el territorio estadounidense de Alaska, según confirmó la Casa Blanca.

La locación del encuentro bilateral, para dialogar sobre una tregua en Ucrania, fue confirmada por un funcionario de la Administración Trump, citado por el diario The Washington Post.

El enclave militar ubicado en el norte de Anchorage sería el único que cumpliría los requisitos de seguridad para una cita de tal magnitud, la primera entre Trump y Putin de los dos países desde el inicio de la invasión de Moscú a territorio ucraniano en 2022.

"Ejercicio de escucha"

El encuentro entre Trump y Putin se celebrará el próximo viernes 15 de agosto en Alaska, un territorio estadounidense que fue parte de Rusia hasta 1867.

Foto embed
Vladimir Putin y Donald Trump - EFE

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rebajó el martes las expectativas de que la cumbre sirva para cerrar un acuerdo de paz y dijo que será un "ejercicio de escucha" para Trump.

Leavitt mostró, además su confianza de que en el futuro pueda celebrarse una cumbre trilateral en la que participe también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y abrió la puerta a la posibilidad de que una futura reunión se celebre en Rusia.

Previo a la cita con Putin, Trump mantendrá llamadas hoy con Zelenski y los principales líderes europeos, quienes sostienen que no se puede lograr la paz sin tener en cuenta su voz.

Zelenski se pronunció este miércoles por el encuentro entre los líderes de las dos potencias y dijo que espera que la reunión del viernes traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana. "Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego", dijo.

*Con información de EFE

