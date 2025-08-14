 Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio
Internacionales

Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio

Con esta acción, el Gobierno de Trump busca aumentar "sustancialmente" los viajes comerciales al espacio para 2030.

Compartir:
Donald Trump, presidente de EE. UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó esta semana una orden ejecutiva que beneficia a empresas aeroespaciales privadas, que busca garantizar que éstas puedan llevar a cabo misiones de manera eficiente, lo que asegura es "fundamental" para la economía y la seguridad nacional.

Con esta acción, que podría beneficiar a la empresa SpaceX, de Elon Musk, que mantiene contratos con el Gobierno, Trump busca aumentar "sustancialmente" los viajes comerciales al espacio para 2030, y para lograr ese cometido, el Gobierno agilizará la aprobación de licencias y permisos comerciales para los operadores con sede en EE. UU., según la orden.

La orden firmada por Trump autoriza al Secretario de Transporte, en consulta con el presidente del Consejo de Calidad Ambiental, "utilizar todas las autoridades disponibles para eliminar o acelerar" las revisiones ambientales "y otros obstáculos" para la concesión de licencias y permisos de lanzamiento y reingreso.

Orden "visionaria"

Sean Duffy, secretario de Transporte, aseguró en su cuenta de X que la orden ejecutiva que agiliza las licencias para espacios comerciales es "visionaria".

También indicó que Trump y él comparten la visión de que el Departamento de Transporte "es más que trenes, aviones y automóviles". "El espacio juega un papel crucial en nuestro futuro. Nos estamos lanzando hacia la última frontera y esta Orden Ejecutiva hace posible que EE. UU. lidere el mundo desde los viajes terrestres hasta los viajes espaciales", indicó.

Entre los asuntos que dispone la orden, indica que dentro de los 150 días a partir de hoy, el secretario de Comercio propondrá un proceso para autorizaciones de misiones individualizadas para actividades que están cubiertas por el Tratado del Espacio Exterior de 1967, pero no están regidas de forma clara ni directa por los marcos regulatorios con el objetivo de agilizar y simplificar las autorizaciones.

*Con información de EFE

En Portada

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidentet
Nacionales

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidente

07:12 AM, Ago 14
José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025t
Deportes

José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025

07:42 AM, Ago 14
Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapat
Nacionales

Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapa

07:51 AM, Ago 14
Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espaciot
Internacionales

Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio

06:49 AM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos