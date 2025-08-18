 Trump defiende su cumbre con Putin en EE. UU.
Internacionales

Trump defiende su cumbre con Putin, aunque dice que generó "discordia"

La esperada reunión entre Trump y Putin se celebró el pasado 15 de agosto, en una base militar en Alaska.

Vladimir Putin y Donald Trump estrechan manos en cumbre en Alaska, en agosto de 2025, EFE
Vladimir Putin y Donald Trump estrechan manos en cumbre en Alaska, en agosto de 2025 / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se defendió de las críticas por la celebración de su cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska y dijo que la ubicación de la reunión generó "discordia".

"Las Fake News llevan diciendo por tres días que sufrí un 'gran fracaso' permitiendo al presidente Vladímir Putin de Rusia tener una gran cumbre en EE. UU. En realidad, a él le habría gustado hacer la reunión en cualquier otro sitio menos EE. UU.", dijo Trump en Truth Social.

"¡Fue un gran punto de discordia! Si hubiéramos tenido la cumbre en cualquier otro lugar, los medios dirigidos y controlados por los demócratas habrían dicho que eso era una cosa terrible", agregó el presidente.

Cumbre Trump-Putin

La reunión entre Trump y Putin se celebró el pasado viernes 15 de agosto, en una base militar en Anchorage, donde el presidente ruso fue recibido con una alfombra roja y una exhibición militar aérea, y concluyó después de tres horas con una rueda de prensa llena de elogios pero sin un acuerdo de alto el fuego.

Foto embed
Cumbre Trump-Putin en Alaska, agosto 2025 - EFE

Trump, que ha alardeado de un "gran progreso" en esa cumbre y ahora aboga por un acuerdo de paz directo entre las partes en conflicto, relegando el alto el fuego, se dispone este lunes a reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

En su mensaje de Truth Social de hoy, el presidente estadounidense aprovechó para arremeter contra los medios no conservadores, a los que llama "Fake news", y reivindicar su campaña de "seguridad" tanto en Washington DC como en la frontera sur con México.

Reacción de China

El Gobierno de China, por su parte, valoró este lunes el acercamiento entre Washington y Moscú, y reiteró su compromiso de impulsar negociaciones que conduzcan a un acuerdo amplio y aceptable para todas las partes del conflicto en Ucrania.

En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy que China "apoya todos los esfuerzos que favorezcan una resolución pacífica de las crisis" y celebró el encuentro entre Putin y Trump, el primero entre ambos en seis años.

Pekín subrayó además que su postura sobre la guerra en Ucrania es "consistente y clara", y que seguirá promoviendo en su "propia manera" las conversaciones de paz y alentando el diálogo entre las partes.

*Con información de EFE

