 Gobierno de Maduro lanza advertencia a EE. UU.
Internacionales

Gobierno de Maduro lanza advertencia a EE. UU.: "Seremos su calamidad; su pesadilla"

Venezuela realiza la segunda etapa de alistamiento de milicianos, que se extenderá hasta el sábado, por "la defensa" del país ante las "amenazas" de EE. UU.

Compartir:
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, EFE
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela / FOTO: EFE

El Gobierno de Nicolás Maduro lanzó este viernes una advertencia a EE. UU., luego de que el país norteamericano planteara un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.  

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió a EE. UU. que si agrede a Venezuela, esto será su "calamidad" y "pesadilla". "Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla, y significará también la inestabilidad de todo este continente", dijo Rodríguez desde el estado Carabobo (norte), donde participó en la jornada de alistamiento para defender a Venezuela de las "amenazas" que considera por parte de EE. UU.

"Cálmense, señores halcones de EE. UU. Cálmense, tranquilícense, porque les van a causar un gran daño a su propio país y Venezuela estará lista y preparada. El pueblo venezolano está listo y preparado", agregó, sin mencionar nombres, en referencia a los políticos estadounidenses que favorecen el intervencionismo.

Asimismo, Rodríguez manifestó que quienes "están pensando" en una "agresión militar" contra Venezuela también "les va a ir muy mal" y expresó que el país está listo para la defensa.

"Estamos listos por Venezuela, estamos prestos por Venezuela. Que nadie se atreva con nosotros porque hemos demostrado en la historia una épica intachable, inquebrantable, de soberanía y autodeterminación", aseguró la vicepresidenta en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Defensa" de Venezuela

Este viernes, Venezuela realiza la segunda etapa de alistamiento de milicianos, que se extenderá hasta el sábado, por "la defensa" del país ante las "amenazas" de EE. UU. que denuncia el Gobierno de Nicolás Maduro, que acusa a la Administración de Donald Trump de desplegar "buques de guerra" en el mar Caribe como parte de sus "acciones hostiles".

Foto embed
Gobierno de Maduro advierte a EE. UU. que si agrede a Venezuela, esto será su

Según el Gobierno, los venezolanos que quieran alistarse podrán acudir a 945 puntos en el país, cuando en la primera etapa, los pasados 23 y 24 de agosto, se habilitaron puestos de registro en 15.751 de las llamadas "bases populares de defensa integral", así como en cuarteles militares y plazas.

Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de "violar las leyes de EE. UU. sobre narcóticos".

*Con información de EFE

En Portada

Arévalo firma iniciativa para crear la Secretaría de Integridad Pública de la Presidenciat
Nacionales

Arévalo firma iniciativa para crear la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia

03:13 PM, Ago 29
EE.UU. estaría preparando repatriar a cientos de niños guatemaltecos bajo su custodiat
Nacionales

EE.UU. estaría preparando repatriar a cientos de niños guatemaltecos bajo su custodia

03:55 PM, Ago 29
Copa Centroamericana: Xelajú conoce fechas y horarios para serie de cuartos de final t
Deportes

Copa Centroamericana: Xelajú conoce fechas y horarios para serie de cuartos de final

12:58 PM, Ago 29
Gobierno de Maduro lanza advertencia a EE. UU.: Seremos su calamidad; su pesadillat
Internacionales

Gobierno de Maduro lanza advertencia a EE. UU.: "Seremos su calamidad; su pesadilla"

03:19 PM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos