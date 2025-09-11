Fotos del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El FBI publicó este jueves dos fotos del sospechoso de asesinar al comentarista y activista conservador, Charlie Kirk, en un campus universitario de Utah el miércoles, en las cuales se observa a un hombre blanco vistiendo pantalones, sudadero y gorra oscuras y usando lentes de sol.
"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Salt Lake City, la capital de Utah.
El sudadero que viste el sospechoso parece llevar impresa la imagen de una bandera estadounidense con un águila calva superpuesta.
"Cacería" del responsable y recompensa
El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, ha activado lo que han definido como una "cacería" para dar con el hombre de las imágenes.
Los investigadores dijeron en rueda de prensa que han recuperado en una zona boscosa cerca del campus de UVU lo que creen que es el arma utilizada para matar a Kirk, un rifle de cerrojo de gran potencia.
El diario The New York Post publicó una foto que dice haber obtenido de la investigación, en la que se ve un rifle de caza equipado con un visor.
El equipo de investigación también explicó que el asesino disparó desde el tejado de un edificio del campus situado a unos 180 metros del escenario donde se encontraba Kirk cuando fue abatido.
Un video compartido en redes sociales tomado desde detrás de la zona en la que se encontraba Kirk muestra una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después de producirse el disparo.
El FBI anunció, además, que ofrecerá una recompensa de hasta 100 mil dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso. "El FBI ofrece una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah", escribió la agencia en su cuenta oficial en X.
Charlie Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de EE. UU., falleció tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley (UVU), en la localidad de Orem.
*Con información de EFE