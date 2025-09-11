FBI libera a sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que, tras un interrogatorio policial, el sospechoso detenido por el asesinato del comentarista y activista conservador, Charlie Kirk, aliado del presidente de EE. UU., Donald Trump, en un campus universitario de Utah, fue puesto en libertad.
"Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia", dijo Patel, al remarcar que la liberación del sospechoso no implica el cierre del caso.
Según el FBI, el hombre fue retenido durante varias horas y colaboró con los agentes en el interrogatorio.
Las autoridades no han revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque, y mantienen abiertas varias líneas de investigación en coordinación con la policía local.
La Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, informó que solo se tiene como evidencia inicial imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas en el campus, las cuales están siendo analizadas para identificar al sospechoso.
Trump promete que dar con los responsables
El presidente Trump prometió el miércoles que su administración dará con los responsables del asesinato de Kirk. En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario aseguró que su Gobierno "perseguirá a los culpables" y preservará el legado de Kirk, a quien describió como "un patriota y defensor de la libertad de expresión".
"Que Dios bendiga a EE. UU.", concluyó Trump en su declaración de unos cuatro minutos de duración, difundida en sus redes sociales y en las de la Casa Blanca. El presidente estadounidense expresó "su dolor" por la muerte de Kirk, a quien calificó de "campeón" en el trabajo de "guiar a jóvenes" en la política del país.
Trump, además, aprovechó para culpar de la "violencia" a la retórica de la izquierda radical, y mencionó ataques contra conservadores en otros momentos de la historia y en distintos lugares del país.
El ataque ocurrió en un auditorio de la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk participaba en un evento con estudiantes. Según las autoridades, un hombre armado abrió fuego, posiblemente desde un techo, y una bala alcanzó al activista en el cuello, provocándole la muerte poco después en un hospital cercano.
Charlie Kirk, de 31 años y originario de Arlington Heights, un suburbio al norte de Chicago, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento conservador juvenil en EE. UU. Fundador de Turning Point, cultivó una relación estrecha con Trump, a quien ha apoyado abiertamente en su agenda política y electoral.
*Con información de EFE