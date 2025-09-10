 Capturan a presunto pandillero vinculado con asesinatos
Capturan a presunto pandillero vinculado con asesinatos

El supuesto integrante de la Mara Salvatrucha es uno de los objetivos que se tenían dentro del "megaoperativo" implementado el pasado fin de semana, donde también se tuvo ingreso de las autoridades al barrio El Gallito.

El sospechoso fue ubicado en un sector de la zona 7 capitalina., PNC
El sospechoso fue ubicado en un sector de la zona 7 capitalina. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que fue capturado un presunto integrante de la Mara Salvatrucha que estaría implicado en varios casos de asesinato. El operativo se llevó a cabo en la 5ª avenida y 10ª calle, colonia Landívar, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso es un hombre de 25 años, a quien en el registro le aparece un antecedente por el delito de posesión para el consumo del año 2024.

Asimismo, tenía vigentes dos órdenes de captura emitidas por un juzgado de Guatemala por los delitos de asociación ilícita y asesinato, de fecha 29 de agosto; y asesinato, de fecha 5 de septiembre de este año.

La institución resaltó que con este caso ya suman 33 los capturados que se buscaban en los allanamientos realizados el pasado domingo en el marco de un "megaoperativo" en el que se trabajó en conjunto con el Ministerio Público y el Ejército.

