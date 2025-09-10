 VIDEO: Le disparan a Charlie Kirk en universidad de Utah
FUERTE VIDEO: Le disparan a famoso activista Charlie Kirk en evento en universidad

El activista y comentarista conservador, aliado del presidente Donald Trump, fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Charlie Kirk, comentarista y activista, aliado de Donald Trump, EFE
Charlie Kirk, comentarista y activista, aliado de Donald Trump / FOTO: EFE

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, famoso en redes sociales y un gran aliado del presidente de EE. UU., Donald Trump, falleció este miércoles, tras recibir un disparo mientras participaba en un evento en la Universidad Utah Valley.

Videos que circulan en las redes sociales muestran el momento en el que Kirk recibe un disparo mientras se encontraba sentado bajo una carpa, ante la atónita mirada de centenares de personas, desatando el pánico en el lugar.

*Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

Kirk fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde ingresó en estado crítico y posteriormente murió.

La Universidad Utah Valley emitió un comunicado en el que confirmó que hubo un incidente armado en el campus en el que un orador invitado fue la víctima, y también confirmó que hay un sospechoso detenido.

Trump lamenta fallecimiento

El presidente Donald Trump fue notificado del incidente y pidió oraciones para Kirk, su aliado político. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió el mandatario en la plataforma Truth Social.

Fue el propio mandatario el que confirmó la noticia del fallecimiento de Kirk. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", escribió Trump en Truth Social.

Nacido en octubre de 1993, era Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista, conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora. También era popular en las redes sociales por sus polémicos videos de debate.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.

*Con información de EFE

Nacionales

Nacionales

Nacionales

Internacionales

