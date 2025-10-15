 Ni ante Puerto Rico: Messi se quedó sin gol
Ni ante Puerto Rico: Messi se quedó sin gol en la goleada de Argentina

Argentina se lució ante Puerto Rico, pero Messi se quedó con las ganas del gol.

Jugadores de la selección de Argentina celebran la goleada por 0-6 infligida a la de Puerto Rico en un partido amistoso jugado este martes en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, EFE/ Giorgio Viera
Argentina cumplió el martes con el guión previsto y se dio un festín de goles por 0-6 a expensas de Puerto Rico en un amistoso entre dos selecciones que viven realidades muy diferentes.

Lionel Messi, titular, repartió dos asistencias, pero no anotó ninguno de los seis goles de la Albiceleste.

La resistencia de Puerto Rico apenas duró un cuarto de hora, lo que tardó Alexis Mac Allister en abrir el marcador tras cabecear dentro del área pequeña un disparo mordido de Nico González.

La campeona del mundo, siempre al ralentí, encerró a su rival y las ocasiones no cesaron. Un pase bombeado de Messi desde la frontal que encontró a Gonzalo Montiel dio lugar al segundo tanto, mientras que Mac Allister fulminó al guardameta tras una buena dejada de José López dentro del área para encontrar el tercero.

Puerto Rico estuvo cerca de dar la sorpresa 

Puerto Rico estuvo cerca de dar la sorpresa cuando el partido todavía se encontraba 0-0, pero Emiliano Martínez estuvo atento al disparo desde 70 metros de Leandro Antonetti, que le había cogido algo adelantado.

La segunda mitad sirvió para que ambos seleccionadores movieran sus banquillos y para que la distancia se ampliara en el marcador, gracias a los goles en propia puerta de Steven Echevarria y de Lautaro Martínez, por partida doble, que había ingresado al campo en el minuto 63.

Messi, quien disputó todo el partido tras no ser convocado para el amistoso de la semana pasada contra Venezuela, también en Miami, se retiró sin goles. La falta de puntería y el larguero impidieron que anotara en una noche en que fue el centro de todas las miradas.

Su camiseta y los gritos de 'Messi, Messi' fueron una constante en las gradas del Chase Stadium, donde precisamente el Inter Miami del astro argentino juega sus partidos como local.

Y pese a la diferencia de nivel entre ambos conjuntos, la atmósfera festiva nunca disminuyó en las gradas, colmadas principalmente de hinchas de Argentina que alentaron incansablemente al conjunto de Lionel Scaloni.

Además del abultado resultado, el trámite sirvió para que la Albiceleste tomara contacto con en el país que acogerá la final del Mundial el próximo 19 de julio. Argentina defenderá en este torneo, coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México, el título que alzó en Catar.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialEE.UU.redes socialesFutbol Guatemalteco
