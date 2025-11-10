 Cancelan vuelos en EE. UU. en medio del cierre del Gobierno
Cancelan casi 2 mil vuelos en EE. UU. en medio del cierre del Gobierno

El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó con recortar los sueldos a los controladores aéreos que se han ausentado de sus puestos alegando enfermedad durante el actual cierre de Gobierno.

Cancelan casi 2 mil vuelos en EE. UU. en medio del cierre del Gobierno

Casi 2 mil vuelos fueron cancelados este lunes en EE. UU. en medio del cierre del Gobierno federal, que ha derivado en recortes en el tráfico aéreo por la escasez de controladores.

Según la plataforma Flightaware, hoy se han cancelado 1 mil 983 vuelos en el país, lo que supone un 7,7 % de los 25 mil 735 vuelos que estaban programados para este lunes. Mientras, 6 mil 56 rutas que tenían como destino EE. UU. o que salían desde este país han sufrido retrasos.

Del total de vuelos cancelados, 300 tenían previsto despegar o aterrizar en Nueva York, donde el aeropuerto más afectado ha sido John F. Kennedy (JFK), con 254 vuelos cancelados hoy. A él le siguen los aeropuertos de LaGuardia (Queens), con 144, y Newark Liberty (en Nueva Jersey pero que opera en la ciudad), con 99.

Además, cientos de vuelos han sufrido retrasos en los tres aeropuertos de la Gran Manzana: 508 en LaGuardia, 254 en Newark y 92 en el JFK.

Empresas como United Airlines o Delta han ofrecido a los auxiliares de vuelo un pago extra por realizar vuelos, según el portal CNBC, que ha tenido acceso a mensajes de las compañías.

La cadena indica además que, en su caso, United también ha propuesto a los pilotos una paga extra para llevar a cabo más rutas de lo habitual.

Cancelan casi 2 mil vuelos en EE. UU. en medio del cierre del Gobierno - EFE

Amenazas y bonificaciones

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, ha advertido de que esta situación "solo se pondrá peor". Mientras, el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó este lunes con recortar los sueldos a los controladores aéreos que se han ausentado de sus puestos alegando enfermedad durante el actual cierre de Gobierno.

El mandatario también prometió recomendar una bonificación de 10 mil dólares a los que han permanecido en sus puestos a pesar de no haber recibido pagos durante los 41 días de paralización federal.

Según fuentes sindicales, algunos controladores se ha visto forzados durante este tiempo sin recibir salarios a alegar baja por enfermedad para encontrar fuentes alternativas temporales de ingresos o cuidar de sus familias.

La actual crisis de controladores llegó a su pico ayer domingo, cuando se canceló más del límite del 10 % anunciado por la FAA, según la consultora de aviación Cirium.

*Con información de EFE

