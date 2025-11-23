 Belén prepara las celebraciones navideñas t
Belén prepara las celebraciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gaza

Belén revive sus tradiciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gaza.

Belén (Cisjordania), 23/11/2025, - Adornos navideños en la Basílica de La Natividad
Belén (Cisjordania), 23/11/2025 / FOTO: - Adornos navideños en la Basílica de La Natividad

La ciudad palestina de Belén, en el sur de Cisjordania, prepara por primera vez en dos años las celebraciones navideñas que solía mantener antes de que Israel lanzara su devastadora ofensiva en la Franja de Gaza en octubre de 2023, incluyendo el encendido de un árbol de Navidad junto a la Basílica de La Natividad.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva israelí en represalia contra Gaza, que se ha cobrado la vida de casi 70.000 palestinos, Belén no coloca el tradicional árbol navideño junto a la basílica construida sobre la cueva en la que, según la tradición, nació Jesús de Nazaret.

Actividades navideñas 

El programa de esta ciudad comienza el 29 de noviembre, con la llegada del Custodio de Tierra Santa (la fraternidad franciscana que cuida los lugares sagrados en Tierra Santa), Francesco Ielpo. El 3 de diciembre concederá una rueda de prensa a las puertas de la Navidad y, el 6 de diciembre, se producirá el alumbrado del árbol y luces navideñas de la ciudad.

A lo largo de diciembre, Belén acogerá un mercado navideño, y su Ayuntamiento contempla la posibilidad de celebrar un concierto en la víspera de Navidad (el 24 de diciembre) a la llegada del Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa. El Patriarcado Latino es la máxima autoridad católica en la zona.

El 6 de enero acudirán a la ciudad los patriarcas ortodoxos y, el 18, la del Patriarca Armenio.EFE

