 Comienzan los comicios en Honduras
Internacionales

Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derecha

El consejero Marlon Ochoa dijo que la jornada inició con normalidad tras superar "obstáculos que pretendían entorpecer el proceso".

Compartir:
Elecciones en Honduras., OEA.
Elecciones en Honduras. / FOTO: OEA.

Las elecciones generales en Honduras que definirán si el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se mantiene en el poder o si retorna el bipartidismo tradicional de los Partido Nacional y Liberal, se iniciaron este domingo a las 07:00 hora local.

Los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, declararon abiertas las votaciones en las instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, en Tegucigalpa.

Ha llegado el día en que los hondureños deben ejercer su derecho al sufragio para elegir el rumbo del país para los próximos cuatro años", dijo Hall, consejera presidenta del CNE.

Además, pidió "dimensionar correctamente las expectativas" sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y subrayó que su nivel de avance "no medirá el éxito de las elecciones", porque la tecnología es solo una herramienta de transparencia entre muchas otras del sistema electoral.

Hall recordó a los partidos políticos que no deben proclamar victorias anticipadas ni promover confrontaciones, y llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por desinformaciones, a permanecer en las mesas receptoras hasta completar el escrutinio y a participar activamente en el resguardo del proceso.

Jornada inició con normalidad 

El consejero Marlon Ochoa dijo que la jornada inició con normalidad tras superar "obstáculos que pretendían entorpecer el proceso".

"Hoy el pueblo hondureño tendrá elecciones", señaló Ochoa, al destacar que el voto es la "expresión viva" de la democracia y exigió "nunca más golpes de Estado, fraudes electorales o injerencias extranjeras que limiten el derecho de nuestro pueblo a elegir su propio destino".

En la contienda, con la participación de cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, será elegida la persona que sucederá a la actual presidenta del país, Xiomara Castro, el 27 de enero de 2026.

Según sondeos de opinión, de los cuatro candidatos presidenciales solamente tres tienen posibilidades de ganar: Rixi Moncada, líder del partido Libre, en el poder; Nasry Asfura, del Nacional, y Salvador Nasralla, del Liberal, ambos conservadores.

Los hondureños votarán también por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

Más de seis millones de los diez millones de habitantes que tiene Honduras están convocados a las elecciones, las duodécimas consecutivas desde que en 1980 se restauró el orden constitucional después de casi 20 años de regímenes militares.

Los primeros resultados preliminares se conocerán cuatro horas después de concluidas las votaciones, lo que está previsto para las 17:00 horas locales.

En Portada

Video: Choque de autobús deja un fallecido y 10 heridos en Puerto Barriost
Nacionales

Video: Choque de autobús deja un fallecido y 10 heridos en Puerto Barrios

10:17 AM, Nov 30
Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivot
Nacionales

Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

10:03 AM, Nov 30
Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derechat
Internacionales

Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derecha

09:08 AM, Nov 30
Jorge Daniel Patzán conquista su quinto título mundial de fisicoculturismot
Deportes

Jorge Daniel Patzán conquista su quinto título mundial de fisicoculturismo

11:16 AM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos