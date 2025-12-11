 Aplazan sentencia al narcotraficante Mayo Zambada para abril
Internacionales

Aplazan sentencia del narcotraficante mexicano El Mayo Zambada hasta abril de 2026

El abogado de Zambada, Frank Pérez, había solicitado más tiempo para preparar los documentos para la audiencia de sentencia.

Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del juez Brian Cogan (d) frente al narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada durante un juicio realizado en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unido, EFE/ Jane Rosenberg
Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del juez Brian Cogan (d) frente al narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada durante un juicio realizado en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unido / FOTO: EFE/ Jane Rosenberg

El juez federal estadounidense a cargo del caso en contra del presunto narcotraficante mexicano, Ismael 'El Mayo' Zambada, aplazó este jueves la fecha de sentencia hasta el 13 de abril de 2026 a las 10:00 de la mañana, tras una petición de su defensa, según la plataforma judicial en línea.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, había solicitado más tiempo para preparar los documentos para la audiencia de sentencia, inicialmente programada el 13 de enero, por dificultades para recabar información que relacionó con la "violencia e inestabilidad" en México, indica una moción.

El juez Brian Cogan dictó hoy que la defensa de Zambada, quien se declaró en agosto culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, debe entregar esos documentos antes del 30 de marzo de 2026, y la Fiscalía tiene un plazo de réplica hasta el 6 de abril.

La defensa indicó que tenía "dificultades logísticas para organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto esencial de testigos y familiares" de Zambada debido a "retrasos en viajes y comunicaciones" y confirmaciones de disponibilidad tardías.

También, indicó que el fiscal adjunto asignado al caso, Francisco Navarro, no se había opuesto a su solicitud.

Foto embed
Ilustración del juicio contra el narcotraficante Ismael

Historial de Zambada

Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, y que inicialmente estaba acusado de 17 cargos, reconoció en su acuerdo de culpabilidad haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024 y participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

El que fuera mano derecha del narco Joaquín 'El Chapo' Guzmán, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de EE.UU. desde 2009, y los dos cargos por los que asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua.

Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

