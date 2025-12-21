 Escrutinio especial de las elecciones en Honduras paralizado por nuevos por incidentes
Internacionales

Escrutinio especial de las elecciones en Honduras paralizado por nuevos por incidentes

Desde el jueves, solo han sido escrutadas 983 actas electorales de las 2.792 con inconsistencias.

Miembros del Partido Liberal anunciaron su retiro del escrutinio especial tras denunciar amenazas y presuntas irregularidades.
Miembros del Partido Liberal anunciaron su retiro del escrutinio especial tras denunciar amenazas y presuntas irregularidades.

El escrutinio especial de las elecciones generales de Honduras del pasado 30 de noviembre, que se inició el jueves con una demora de cinco días, se ha paralizado este domingo por nuevos incidentes en el Centro Logístico Electoral (CLE), del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Marcadas diferencias entre representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) en el CLE habrían paralizado hace más de nueve horas el escrutinio especial con 2.792 actas con inconsistencias, según denunció Cossette López, una de los tres consejeros del CNE.

Pasadas las 23:00 hora local (05:00 GMT) del sábado, según la página web del CNE, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registraba 1.369.370 votos (40,29 %).

El candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, sigue en el segundo lugar con 1.345.086 papeletas (39,57 %). En el tercero figura la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) con 650.473 sufragios (19,13 %).

López afirmó que los representantes de los partidos Liberal y Libre "optaron por abandonar el recinto (el CLE), ubicándose en las afueras del lugar y paralizando nuevamente el trabajo electoral en abierta confabulación".

"Este comportamiento no admite interpretación adicional: su objetivo es impedir la declaratoria. Se trata de una conducta que transgrede la legalidad, vulnera el cronograma electoral y se ejecuta con absoluta impunidad", subrayo en un mensaje en la red social X.

Ante esa situación, López exigió "de manera respetuosa pero firme la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas, en su calidad de garantes del proceso electoral".

"Los representantes de los partidos políticos o cumplen con la función para la cual fueron acreditados, o deben ser desalojados del recinto, procediendo de inmediato a iniciar los procesos correspondientes por la comisión de delitos electorales. Deben ser sustituidos. Señores de las JEVR, ustedes no deciden lo que el pueblo vota. Están atentando directamente contra los votos de los hondureños, que les guste o no, están depositados en las urnas", expresó López.

La consejera dijo a los "partidos políticos involucrados en ese boicot" que "el CNE puso la infraestructura y ustedes están apostando al fracaso del proceso en esta etapa que es responsabilidad suya. Lo que hacen demuestra que su vocación democrática es inexistente y no respetan al pueblo que es quien elige".

Por ley, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de las elecciones generales hondureñas.

