EE.UU. ataca Nigeria para detener masacres de cristianos

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció este jueves (25/12/2025) que su país lanzó un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos del grupo terrorista Estado Islámico, (ISIS, por sus siglas en inglés) en Nigeria. Trump justificó que el ataque ocurrió como consecuencia de múltiples ataques en contra de grupos cristianos.
"Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo", aseguró Trump.
Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, EE. UU. lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria", publicó Trump en su red Truth Social.
Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron "numerosos ataques perfectos, como solo EE. UU. es capaz de hacer", describió Trump.
Ataque con el apoyo del Gobierno de Nigeria
El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. El Departamento de Guerra siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del gobierno de Nigeria. ¡Feliz Navidad!", publicó Hegseth en X.
En los últimos meses, el Gobierno del mandatario estadounidense ha buscado neutralizar las operaciones de ISIS, que directamente atacan a la comunidad cristiana de Nigeria, el país más poblado de África.
Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), revela que en los primeros 220 días del 2025, los terroristas islámicos han asesinado a unos 7 mil 087 cristianos y secuestrado a otros 7 mil 800.
Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos", finalizó el mandatario norteamericano.
