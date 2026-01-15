 María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel
Internacionales

María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel

El Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros".

Compartir:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves, en Washington. , Foto EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves, en Washington. / FOTO: Foto EFE

La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó este jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz" y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por el New York Post.

Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas discutidos.

Posterior a la reunión, que es el primer encuentro tras 12 días de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, Machado aseguró que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos.

El republicano calificó en Truth Social a Machado como "una mujer maravillosa" y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una "muestra de respeto mutuo".

La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 120 años.

Este mismo jueves, antes de la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", y precisó que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".

María Corina Machado dice que Trump está comprometido con la libertad de los venezolanos

Hasta ahora, Trump y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela.

Vía EFE

En Portada

Gobierno presenta proyectos prioritarios de infraestructurat
Nacionales

Gobierno presenta proyectos prioritarios de infraestructura

08:31 PM, Ene 15
Ministerio de Gobernación presenta denuncia contra alcalde de Moyutat
Nacionales

Ministerio de Gobernación presenta denuncia contra alcalde de Moyuta

07:00 PM, Ene 15
María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobelt
Internacionales

María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel

09:56 PM, Ene 15
Belinda, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan harán la canción del Mundial para Méxicot
Farándula

Belinda, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan harán la canción del Mundial para México

04:02 PM, Ene 15

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos